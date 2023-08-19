Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Thailand U-23 vs Timnas Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:36 WIB
Link Live Streaming Timnas Thailand U-23 vs Timnas Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2023
Berikut link live streaming laga Timnas Thailand U-23 vs Timnas Brunei U-23. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Thailand U-23 vs Timnas Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan berlangsung di Stadion PTT, Rayong, Thailand, pada Sabtu (19/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Ya, ajang Piala AFF U-23 2023 terus berlanjut. Hari ini, ada dua laga seru dalam matchday kedua Grup A yang akan digelar. Salah satunya mempertemukan tuan rumah, Thailand U-23, melawan Brunei U-23.

Timnas Thailand U-23

Sebelumnya, Thailand U-23 sudah sukses meraih kemenangan di laga perdana Piala AFF U-23 2023. Melawan Myanmar U-23 di Stadion PTT, pada 17 Agustus 2023, skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0.

Hasil itu membuat Thailand U-23 kini ada di urutan kedua pada klasemen sementara Piala AFF U-23 2023. Mereka sudah mengemas 3 poin.

Tentunya, kemenangan di laga perdana bakal jadi modal penting bagi Thailand U-23 dalam melakoni laga berikutnya melawan Brunei U-23. Dengan tampil di hadapan publik sendiri yang dipastikan bakal memenuhi Stadion PTT, Thailand U-23 akan semakin termotivasi meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
