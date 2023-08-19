Liga Futsal Profesional Perang Bintang 2023 Digelar di Semarang, Syafril Nasution: Cari Bibit Unggul untuk Timnas Futsal Indonesia!

Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023 digelar di Semarang. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)

LIGA Futsal Profesional Perang Bintang 2023 telah rampung digelar. Berjalan seru, Wakil Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Syafril Nasution, mengatakan bahwa Futsal Profesional Perang Bintang 2023 jadi wadah mencari bibit-bibit unggul untuk masuk ke Timnas Futsal Indonesia.

Liga Futsal Profesional Perang Bintang 2023 sendiri digelar di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Sabtu (19/8/2023). Pertandingan tersebut diramaikan dengan para pemain terbaik putra maupun putri yang tanding di laga tersendiri.

Ajang Liga Futsal Profesional Perang Bintang 2023 pun dimeriahkan dengan pemberian penghargaan. Mulai dari tim pemenang hingga top skor di Liga Futsal Profesional putra dan putri 2022-2023 yang telah digelar.

Top skor putri Liga Futsal Profesional 2022-2023 pun disabet Febriana Kusumaningrum dari Kebumen United. Dia total membukukan 11 gol.

BACA JUGA: 17 Pemain Dipanggil Marcos Sorato untuk TC Timnas Futsal Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024

Sementara itu, untuk kategori putra, top skor diberikan kepada Evan Soumilena dari Black Steel FC. Dia total berhasil mengoleksi 33 gol!

Kemudian, pemain terbaik putri di Liga Futsal Profesional 2022-2023 jatuh kepada Novita Murni Piranti dari Pusaka FC. Sementara untuk putra, penghargaan pemain terbaik diberikan kepada Muhammad Iqbal Rahmatullah dari Bintang Timur Surabaya.

Ada pula penghargaan tim fair play putri yang jatuh kepada Netic FC. Mereka meraih poin -1. Lalu, di sektor putra, ada Unggul FC untuk tim fair play dengan poin -16.

Sementara untuk juara Liga Futsal Profesional 2022-2023 di kategori putra, gelar juara disabet Bintang Timur Surabaya. Lalu, peringkat 2 menjadi milik Kancil WHW dan peringkat 3 diduduki oleh Black Steel FC.