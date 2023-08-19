Pelatih Malaysia U-23 Sebut Timnya Beruntung Bisa Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

RAYONG – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23, Elavarasan, menyebut timnya beruntung bisa mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Sebab, dia merasa laga berjalan sangat sulit.

“Indonesia sudah berpengalaman. Mereka mengontrol permainan. Kami cukup beruntung mendapat kesempatan mencetak gol di babak kedua,” ujar Elavarasan, dilansir dari Makan Bola, Sabtu (19/8/2023).

Meksi dibaluti keberuntungan, Elavarasan tetap memberi sanjungan kepada anak asuhnya. Sebab, para pemain muda Malaysia telah berjuang keras sepanjang pertandingan sehingga bisa mencuri kemenangan penting di laga perdananya ini.

“Semuanya adalah usaha para pemain itu sendiri. Mereka tertinggal 0-1 dan kembali dengan lebih banyak usaha. Terkadang, ada unsur keberuntungan di sana,” ujarnya.

Di lain sisi, Elavarasan tetap menaruh respek kepada Timnas Indonesia U-23. Dia pun paham dengan situasi sulit yang ada di dalam Skuad Garuda yang tidak bisa memboyong skuad terbaiknya. Tapi, situasi ini juga dialami pada skuad Malaysia.

“Tentu saja kami sangat menghormati tim Indonesia. Mereka adalah juara bertahan. Mereka juga punya masalah yang sama, tidak bisa mendatangkan pemain terbaik ke turnamen ini. Kami juga menghadapi masalah yang sama,” imbuh pelatih berusia 61 tahun tersebut.