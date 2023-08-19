Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sama-Sama Pemain Berdarah Indonesia, Segini Perbandingan Harga Pasaran Elkan Baggott vs Nathan Tjoe-A-On

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:30 WIB
Sama-Sama Pemain Berdarah Indonesia, Segini Perbandingan Harga Pasaran Elkan Baggott vs Nathan Tjoe-A-On
Elkan Baggott kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

SAMA-sama pemain berdarah Indonesia, segini perbandingan harga pasaran Elkan Baggott vs Nathan Tjoe-A-On. Pemain keturunan Indonesia sendiri diketahui kini tengah ramai disorot.

PSSI memang kerap membidik para pemain keturunan Indonesia untuk mau dinaturalisasi. Salah satu pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi adalah Elkan Baggott yang kini berlaga di Eropa. Terbaru, sosok Nathan Tjoe-A-On juga menarik perhatian PSSI.

Elkan Baggott

Terlepas dari itu, Elkan dan Nathan kini sama-sama berlaga di Divisi Championships 2023-2024, tetapi membela klub yang berbeda. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemar mengenai perbandingan harga pasaran Elkan Baggott vs Nathan Tjoe-A-On.

Perlu diketahui, Elkan Baggott memulai karier sepakbolanya dengan Ipswich Town sejak kecil dan hingga saat ini masih tergabung di klub yang sama. Sebelumnya, bek andalan Shin Tae-yong itu juga pernah dipinjamkan ke klub kasta ketiga dan keempat, yakni Cheltenham Town dan Gillingham FC.

Berdasarkan data di Transfermarkt, Elkan Baggott kini memiliki nilai pasar sebesar 250 ribu euro atau sekira Rp4,18 miliar.

Sementara itu, Nathan Tjoe-A-On terlebih dahulu berkarier bersama Excelsior. Dia baru menjadi bagian tim asal Wales, yakni Swansea City, pada musim ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/03/51/1651189/kemenpora-siap-salurkan-bantuan-ke-korban-bencana-banjir-sumatera-gvt.jpg
Kemenpora Siap Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Banjir SumateraÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/13/winger_real_madrid_rodrygo_goes.jpg
Real Madrid Siapkan Kejutan Bursa Transfer Januari: Rodrygo dan Alaba Dibuang?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement