Sama-Sama Pemain Berdarah Indonesia, Segini Perbandingan Harga Pasaran Elkan Baggott vs Nathan Tjoe-A-On

SAMA-sama pemain berdarah Indonesia, segini perbandingan harga pasaran Elkan Baggott vs Nathan Tjoe-A-On. Pemain keturunan Indonesia sendiri diketahui kini tengah ramai disorot.

PSSI memang kerap membidik para pemain keturunan Indonesia untuk mau dinaturalisasi. Salah satu pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi adalah Elkan Baggott yang kini berlaga di Eropa. Terbaru, sosok Nathan Tjoe-A-On juga menarik perhatian PSSI.

Terlepas dari itu, Elkan dan Nathan kini sama-sama berlaga di Divisi Championships 2023-2024, tetapi membela klub yang berbeda. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemar mengenai perbandingan harga pasaran Elkan Baggott vs Nathan Tjoe-A-On.

Perlu diketahui, Elkan Baggott memulai karier sepakbolanya dengan Ipswich Town sejak kecil dan hingga saat ini masih tergabung di klub yang sama. Sebelumnya, bek andalan Shin Tae-yong itu juga pernah dipinjamkan ke klub kasta ketiga dan keempat, yakni Cheltenham Town dan Gillingham FC.

Berdasarkan data di Transfermarkt, Elkan Baggott kini memiliki nilai pasar sebesar 250 ribu euro atau sekira Rp4,18 miliar.

Sementara itu, Nathan Tjoe-A-On terlebih dahulu berkarier bersama Excelsior. Dia baru menjadi bagian tim asal Wales, yakni Swansea City, pada musim ini.