Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Soal Polemik Pemanggilan Pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023, Akmal Marhali Nilai PSSI dan Klub Harus Punya Solusi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |14:54 WIB
Soal Polemik Pemanggilan Pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023, Akmal Marhali Nilai PSSI dan Klub Harus Punya Solusi
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, turut mengomentari polemik pemanggilan pemain Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2023. Menurutnya, PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir bersama klub-klub liga Indonesia harus punya solusi untuk mentasi masalah ini.

Sejatinya, bagi Akmal, polemik pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia bukan hal yang baru terjadi. Tetapi, pihak PSSI dan klub harus segera mengatasinya. Caranya, mereka harus punya kesepakatan agar polemik itu tidak terjadi lagi kelak.

Timnas Indonesia U-23

Akmal mengatakan PSSI dan klub memang tidak bisa disalahkan dalam persoalan ini. Sebab, kedua belah pihak pastinya sama-sama ingin tampil maksimal dalam ajang yang diikuti.

"PSSI bersikukuh menyiapkan Timnas Indonesia terbaik, tidak salah. Klub juga menahan karena membutuhkan jasanya, tidak salah. Cuma harus ada titik temu antara PSSI dan klub," kata Akmal kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (19/8/2023).

Akmal mengatakan Timnas Indonesia U-23 sebenarnya ingin tampil apik dalam Piala AFF U-23 itu bukan karena terdaftar atau tidak terdaftar dalam agenda FIFA. Namun, tim itu ingin menunjukkan keseriusan, meskipun sekadar mengikuti turnamen itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/03/11/1651071/hasil-liga-inggris-tottenham-ditahan-imbang-manchester-city-tuntaskan-drama-9-gol-ddv.jpg
Hasil Liga Inggris: Tottenham Ditahan Imbang, Manchester City Tuntaskan Drama 9 Gol
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_thailand.jpg
Link Live Streaming Thailand vs Timor Leste di SEA Games 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement