Soal Polemik Pemanggilan Pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023, Akmal Marhali Nilai PSSI dan Klub Harus Punya Solusi

JAKARTA – Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, turut mengomentari polemik pemanggilan pemain Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2023. Menurutnya, PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir bersama klub-klub liga Indonesia harus punya solusi untuk mentasi masalah ini.

Sejatinya, bagi Akmal, polemik pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia bukan hal yang baru terjadi. Tetapi, pihak PSSI dan klub harus segera mengatasinya. Caranya, mereka harus punya kesepakatan agar polemik itu tidak terjadi lagi kelak.

Akmal mengatakan PSSI dan klub memang tidak bisa disalahkan dalam persoalan ini. Sebab, kedua belah pihak pastinya sama-sama ingin tampil maksimal dalam ajang yang diikuti.

"PSSI bersikukuh menyiapkan Timnas Indonesia terbaik, tidak salah. Klub juga menahan karena membutuhkan jasanya, tidak salah. Cuma harus ada titik temu antara PSSI dan klub," kata Akmal kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (19/8/2023).

Akmal mengatakan Timnas Indonesia U-23 sebenarnya ingin tampil apik dalam Piala AFF U-23 itu bukan karena terdaftar atau tidak terdaftar dalam agenda FIFA. Namun, tim itu ingin menunjukkan keseriusan, meskipun sekadar mengikuti turnamen itu.