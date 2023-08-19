Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rincian Gaji Neymar Jr di Al Hilal

Hafid Fuad , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |14:08 WIB
Rincian Gaji Neymar Jr di Al Hilal
Rincian Gaji Neymar Jr di Al Hilal. (Foto: Instagram/alhilal)
KABAR mengenai rincian gaji Neymar Jr di Al Hilal menjadi salah satu kabar terheboh dalam bursa transfer musim panas 2023. Neymar yang dikabarkan sudah tidak betah dengan kondisi di Paris Saint-Germain (PSG) akhirnya resmi bergabung dengan Al Hilal di Liga Arab Saudi.

Klub Liga Arab Saudi tersebut sukses menghadirkan Neymar dari PSG dengan bayaran gaji yang sudah pasti bernilai sangat tinggi. Kabar mengenai gaji Neymar langsung menjadi kabar utama di dunia sepakbola.

Namun Neymar menjadi pemain kelima yang didatangkan Al Hilal di bursa transfer musim panas 2023. Sebelumnya, Al Hilal sudah sukses mendatangkan pemain seperti Malcom, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, dan Kalidou Koulibaly. Kini kehadiran Neymar membuat nama Al Hilal bisa menyamai gengsi klub kompetitor yang mendatangkan Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema.

Klub Al Hilal mengikat Neymar dengan kontrak berdurasi tidak terlalu panjang yaitu hanya dua tahun. Melansir dari pakar transfer Fabrizio Romano, Jumat (18/8/2023), nominal gaji yang didapatkan Neymar di Al Hilal sangat luar biasa.

Neymar Jr

Sepanjang dua tahun masa kontrak, Neymar disebutkan bakal menerima bayaran mencapai USD300 juta atau Rp4,5 triliun. Meskipun demikian dalam kontrak Neymar tidak disertai dengan opsi perpanjangan.

Tak cuma itu, menurut Fabrizio Romano gaji Neymar di Al Hilal masih bisa bertambah besar hingga USD400 juta. Hal itu jika nantinya ditambahkan dengan berbagai bayaran tambahan dan perjanjian dalam hak komersial.

