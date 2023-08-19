Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Deretan Media Malaysia yang Ledek Kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |13:53 WIB
Deretan Media Malaysia yang Ledek Kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

DERETAN media Malaysia yang ledek kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas dalam artikel ini. Di antaranya, salah satu media Malaysia menyebut Timnas Indonesia U-23 sebagai tim lemah di Asia Tenggara.

"Malaysia hanya menggunakan pemain U-16 untuk mengalahkan tim lemah ASEAN (Timnas Indonesia U-23)," tulis media Malaysia, Malayan Tiger 2, di akun Instagramnya, @malayantiger2, dikutip Sabtu (19/8/2023).

Media Malaysia

"Hi hi hi hi," tulis media Malaysia lainnya, yakni Harimau Malaya, di akun Instagramnya @ekorharimaumalaya yang seakan mentertawakan kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Malaysia U-23.

Tak dapat dimungkiri, Timnas Indonesia U-23 ditekuk Harimau Malaya Muda -julukan Malaysia U-23- dengan skor tipis 1-2 di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023. Duel kedua tim digelar di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, Jumat 18 Agustus 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 sempat memimpin lewat gol Ramadhan Sananta di menit ke-28. Namun apalah daya, tim asuhan Shin Tae-yong itu kecolongan di babak kedua sehingga Malaysia U-23 berhasil comeback lewat brace Fergus Tierney (54' P, 62').

Media Malaysia

Dengan demikian, kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia U-23 belum meraih satu pun poin di klasemen sementara Grup B Piala AFF U-23 2023. Sedangkan Malaysia U-23, mereka menempati puncak klasemen Grup B. Satu tim lainnya di Grup B, yakni Timor Leste U-23, mereka belum memainkan laga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651143/jadwal-timnas-futsal-putri-indonesia-di-sea-games-2025-novita-targetkan-emas-tdx.webp
Jadwal Timnas Futsal Putri Indonesia di SEA Games 2025: Novita Targetkan Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/12/timnas_futsal_putri_indonesia.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Siapkan Kejutan di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement