Deretan Media Malaysia yang Ledek Kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023

DERETAN media Malaysia yang ledek kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas dalam artikel ini. Di antaranya, salah satu media Malaysia menyebut Timnas Indonesia U-23 sebagai tim lemah di Asia Tenggara.

"Malaysia hanya menggunakan pemain U-16 untuk mengalahkan tim lemah ASEAN (Timnas Indonesia U-23)," tulis media Malaysia, Malayan Tiger 2, di akun Instagramnya, @malayantiger2, dikutip Sabtu (19/8/2023).

"Hi hi hi hi," tulis media Malaysia lainnya, yakni Harimau Malaya, di akun Instagramnya @ekorharimaumalaya yang seakan mentertawakan kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Malaysia U-23.

Tak dapat dimungkiri, Timnas Indonesia U-23 ditekuk Harimau Malaya Muda -julukan Malaysia U-23- dengan skor tipis 1-2 di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023. Duel kedua tim digelar di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, Jumat 18 Agustus 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 sempat memimpin lewat gol Ramadhan Sananta di menit ke-28. Namun apalah daya, tim asuhan Shin Tae-yong itu kecolongan di babak kedua sehingga Malaysia U-23 berhasil comeback lewat brace Fergus Tierney (54' P, 62').

Dengan demikian, kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia U-23 belum meraih satu pun poin di klasemen sementara Grup B Piala AFF U-23 2023. Sedangkan Malaysia U-23, mereka menempati puncak klasemen Grup B. Satu tim lainnya di Grup B, yakni Timor Leste U-23, mereka belum memainkan laga.