Rekor Shin Tae-yong Rusak Gara-Gara Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023

REKOR Shin Tae-yong rusak gara-gara Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Rekor yang dimaksud adalah Shin Tae-yong sebelumnya tak pernah kalah ketika menghadapi Malaysia saat menukangi Timnas Indonesia di berbagai level umur.

Tercatat, pelatih asal Korea Selatan itu selalu memenangkan pertandingan dalam dua pertemuan kontra Malaysia. Pertama, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia senior menang 4-1 atas Timnas Malaysia di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2020.

Laga Timnas Indonesia vs Malaysia itu digelar di National Stadium, Singapura, Minggu 19 Desember 2021. Kemenangan tersebut membawa Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2020, sementara Malaysia harus tersingkir di fase grup.

Setelah itu, rekor kemenangan Shin Tae-yong atas Malaysia berlanjut di SEA Games 2021. Kala itu, ahli strategi 53 tahun tersebut sukses membawa Timnas Indonesia U-23 menang atas Malaysia U-23 di perebutan medali perunggu SEA Games 2021 pada Minggu 22 Mei 2022.

Skuad Garuda Muda saat itu menang atas Malaysia U-23 lewat drama adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1 selama 90 menit. Sayangnya, rekor Shin Tae-yong rusak gara-gara Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 dibungkam Harimau Malaya Muda -julukan Malaysia U-23- dengan skor 1-2 di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023. Laga ini digelar di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Pasukan Timnas Indonesia U-23 sempat merayakan keunggulan usai Ramadhan Sananta mencetak gol di menit ke-28. Sialnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu kecolongan sehingga Malaysia U-23 berhasil comeback lewat brace Fergus Tierney (54' P, 62').