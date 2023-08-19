Nasib Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 Bisa Dipengaruhi Hasil Laga Timnas Myanmar U-23 vs Kamboja U-23

NASIB Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 bisa dipengaruhi hasil laga Timnas Myanmar U-23 vs Kamboja U-23. Pasalnya, jika Timnas Myanmar U-23 atau Kamboja U-23 menang dalam laga itu, Timnas Indonesia U-23 wajib menang telak atas Timor Leste U-23 demi menjaga harapan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 harus menelan pil pahit di laga perdana Grup B Piala AFF U-23 2023. Melawan Malaysia U-23 di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat 18 Agustus 2023 malam WIB, pasukan Shin Tae-yong tumbang dengan skor tipis 1-2.

Hasil itu membuat Timnas Indonesia U-23 masih menduduki peringkat kedua di klasemen sementara Grup B saat ini dengan 0 poin. Malaysia U-23 pun ada di puncak klasemen dengan 3 poin. Sementara satu tim lainnya di Grup B, yakni Timor Leste U-23, mereka ada di posisi 3 dengan 0 poin karena belum melakoni satu laga pun di Piala AFF U-23 2023.

Dengan kondisi di atas, Timnas Indonesia U-23 masih memiliki kesempatan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Laga kontra Timor Leste U-23 di matchday kedua alias terakhir Grup B pun jadi penentu nasib skuad Garuda Muda. Laga itu akan digelar pada Minggu 20 Agustus 2023.

Selain dalam duel itu, nasib Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 juga akan dipengaruhi laga di grup lainnya. Pasalnya, hanya setiap juara grup (A, B, C) yang otomatis lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023, dan satu slot yang tersisa akan didapat oleh runner-up grup terbaik dari tiga grup yang ada.

Untuk memilih runner-up grup terbaik dari tiga tim yang berada di peringkat kedua, akan dimasukkan dalam sebuah klasemen mini. Satu tim dengan perolehan poin terbanyak akan jadi semifinalis terakhir.

Jika perolehan poin antara dua atau tiga tim peringkat kedua itu sama, akan diambil jumlah selisih golnya. Jika selisih golnya sama, klasifikasi berikutnya adalah jumlah gol yang diciptakan, poin kedisiplinan, dan yang terakhir yakni jalur undian.

Khusus Grup A, hasil melawan tim dasar klasemen tidak dihitung untuk menyamakan jumlah pertandingan dengan grup B dan C. Sebab, Grup A satu-satunya tim yang terdiri dari 4 tim (sedangkan dua grup lainnya B dan C tiga tim).