HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sekalipun Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Bakal Hadapi Timnas Thailand U-23

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |12:14 WIB
Sekalipun Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Bakal Hadapi Timnas Thailand U-23
Timnas Indonesia U-23 berpeluang besar hadapi Thailand U-23 jika lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 masih berpeluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Namun, sekalipun nantinya lolos ke fase empat besar, Timnas Indonesia U-23 bakal menghadapi Timnas Thailand U-23.

Timnas Indonesia U-23 memang baru saja dipermak Harimau Malaya Muda -julukan Malaysia U-23- dengan skor 1-2. Matchday pertama Grup B Piala AFF U-23 2023 itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Pasukan Timnas Indonesia U-23 sempat sumringah usai Ramadhan Sananta mencetak gol di menit ke-28. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong itu kecolongan sehingga Malaysia U-23 berhasil comeback lewat brace Fergus Tierney (54' P, 62').

Kekalahan ini memang membuat Tim Merah Putih berada di dasar klasemen Grup B tanpa poin. Namun, skuad Garuda Muda masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal lewat jalur runner-up grup terbaik.

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23

Perlu dicatat, hanya juara grup (A, B, C) yang otomatis lolos ke semifinal, dan satu slot lainnya akan didapat oleh runner-up grup terbaik dari tiga grup yang ada. Timnas Indonesia U-23 pun memiliki peluang untuk menjadi runner-up grup terbaik.

Dengan syarat, skuad Garuda Muda harus menang telak atas Timor Leste di matchday terakhir Grup B pada Minggu (20/8/2023) malam WIB. Sambil berharap, di laga lain Grup A yang digelar hari ini yakni Myanmar vs Kamboja bermain imbang.

Halaman:
1 2
      
