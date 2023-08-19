Ini Alasan Shin Tae-yong Tunjuk Bagas Kaffa sebagai Kapten Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

RAYONG - Absennya Rizky Ridho dari skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 membuat pelatih Shin Tae-yong harus menunjuk kapten baru. Ia pun memilih penggawa Barito Putera, Bagas Kaffa untuk mengemban tugas berat tersebut.

Lantas apa yang menjadi alasan Shin Tae-yong memilih Bagas Kaffa sebagai pemimpin Timnas Indonesia U-23 dari banyaknya pemain yang tersedia? Alasannya ternyata sederhana, karena pelatih asal Korea Selatan itu sudah lama bekerja sama dengan Bagas Kaffa.

Shin Tae-yong mengatakan sudah mengenal sosok Bagas Kaffa. Jadi, dia nilai saat ini pemain tersebut tetap memimpin Timnas Indonesia U-23.

"Saya mengenalnya lebih dari tiga tahun," ucap Shin Tae-yong usai laga, Jumat (18/8/2023).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kapten Timnas Indonesia U-23 sebelumnya adalah Rizky Ridho. Namun, tim itu tidak bisa membela timnya karena memperkuat Persija pada Liga 1 2023-2024.

"Itulah kenapa saya pilih Bagas sebagai kapten," ucapnya.