Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Alasan Shin Tae-yong Tunjuk Bagas Kaffa sebagai Kapten Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |11:35 WIB
Ini Alasan Shin Tae-yong Tunjuk Bagas Kaffa sebagai Kapten Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Aksi Bagas Kaffa di laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Absennya Rizky Ridho dari skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 membuat pelatih Shin Tae-yong harus menunjuk kapten baru. Ia pun memilih penggawa Barito Putera, Bagas Kaffa untuk mengemban tugas berat tersebut.

Lantas apa yang menjadi alasan Shin Tae-yong memilih Bagas Kaffa sebagai pemimpin Timnas Indonesia U-23 dari banyaknya pemain yang tersedia? Alasannya ternyata sederhana, karena pelatih asal Korea Selatan itu sudah lama bekerja sama dengan Bagas Kaffa.

Shin Tae-yong mengatakan sudah mengenal sosok Bagas Kaffa. Jadi, dia nilai saat ini pemain tersebut tetap memimpin Timnas Indonesia U-23.

"Saya mengenalnya lebih dari tiga tahun," ucap Shin Tae-yong usai laga, Jumat (18/8/2023).

Bagas Kaffa di laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kapten Timnas Indonesia U-23 sebelumnya adalah Rizky Ridho. Namun, tim itu tidak bisa membela timnya karena memperkuat Persija pada Liga 1 2023-2024.

"Itulah kenapa saya pilih Bagas sebagai kapten," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651079/kamboja-mundur-dari-sea-games-2025-timnas-indonesia-u22-diuntungkan-arr.webp
Kamboja Mundur dari SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Diuntungkan?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/striker_persija_jakarta_maxwell_souza.jpg
Top Skor Super League Makin Panas! Maxwell dan Dalberto Sama-Sama Tajam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement