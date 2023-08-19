Timnas Indonesia U-23 Tersingkir dari Piala AFF U-23 2023 jika Kalah atau Imbang dari Timor Leste U-23

Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Timor Leste jika tak ingin gugur di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-23 akan tersingkir dari Piala AFF U-23 2023 jika kalah atau imbang dari Timor Leste U-23. Sebab, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- telah menelan kekalahan di matchday pertama Grup B Piala AFF U-23 2023 itu.

Timnas Indonesia U-23 diterkam Harimau Malaya Muda -julukan Malaysia U-23- dengan skor 1-2 di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023. Duel kedua tim ini digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 sempat memimpin lebih dulu via gol Ramadhan Sananta di menit ke-28. Namun, pasukan Shin Tae-yong itu tak mampu mempertahankan keunggulannya sehingga Malaysia U-23 comeback lewat brace Fergus Tierney (54' P, 62').

Kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia U-23 berada di dasar klasemen Grup B dengan koleksi nol poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timor Leste U-23 di matchday terakhir Grup B pada Minggu (20/8/2023) malam WIB.

Jika kalah atau imbang dari Timor Leste U-23, Timnas Indonesia U-23 akan tersingkir dari Piala AFF U-23 2023. Perlu diingat, hanya juara grup (A, B, C) yang otomatis lolos ke semifinal, dan satu slot lainnya akan didapat oleh runner-up grup terbaik dari tiga grup yang ada.

Berhubung Timnas Indonesia U-23 sudah kalah dari Malaysia U-23, maka Ramadhan Sananta cs dipastikan tersingkir jika kalah atau imbang dari Timor Leste. Sebab, dua tim peringkat kedua di masing-masing grup yang ada saat ini sudah memperoleh poin.