Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Tersingkir dari Piala AFF U-23 2023 jika Kalah atau Imbang dari Timor Leste U-23

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |11:21 WIB
Timnas Indonesia U-23 Tersingkir dari Piala AFF U-23 2023 jika Kalah atau Imbang dari Timor Leste U-23
Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Timor Leste jika tak ingin gugur di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 akan tersingkir dari Piala AFF U-23 2023 jika kalah atau imbang dari Timor Leste U-23. Sebab, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- telah menelan kekalahan di matchday pertama Grup B Piala AFF U-23 2023 itu.

Timnas Indonesia U-23 diterkam Harimau Malaya Muda -julukan Malaysia U-23- dengan skor 1-2 di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023. Duel kedua tim ini digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 sempat memimpin lebih dulu via gol Ramadhan Sananta di menit ke-28. Namun, pasukan Shin Tae-yong itu tak mampu mempertahankan keunggulannya sehingga Malaysia U-23 comeback lewat brace Fergus Tierney (54' P, 62').

Kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia U-23 berada di dasar klasemen Grup B dengan koleksi nol poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timor Leste U-23 di matchday terakhir Grup B pada Minggu (20/8/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23

Jika kalah atau imbang dari Timor Leste U-23, Timnas Indonesia U-23 akan tersingkir dari Piala AFF U-23 2023. Perlu diingat, hanya juara grup (A, B, C) yang otomatis lolos ke semifinal, dan satu slot lainnya akan didapat oleh runner-up grup terbaik dari tiga grup yang ada.

Berhubung Timnas Indonesia U-23 sudah kalah dari Malaysia U-23, maka Ramadhan Sananta cs dipastikan tersingkir jika kalah atau imbang dari Timor Leste. Sebab, dua tim peringkat kedua di masing-masing grup yang ada saat ini sudah memperoleh poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651157/menpora-erick-thohir-minta-roadmaps-padel-demi-raih-prestasi-dunia-ycp.webp
Menpora Erick Thohir Minta Roadmaps Padel demi Raih Prestasi Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/erling_haaland.jpg
Komentar Erling Haaland usai Cetak 100 Gol di Premier League, Lewati Rekor Alan Shearer!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement