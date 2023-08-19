Syarat Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023 Setelah Kalah dari Timnas Malaysia U-23

SYARAT Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 setelah kalah dari Timnas Malaysia U-23 akan dibahas Okezone. Timnas Indonesia U-23 dibungkam Malaysia U-23 dengan skor 1-2 di matchday pertama Grup B Piala AFF U-23 2023.

Pertandingan tersebut berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat (18/8/2023) malam WIB. Skuad Garuda Muda sejatinya mampu membuka keunggulan lewat gol Ramadhan Sananta di menit ke-28 usai memanfaatkan umpan Frengky Missa.

Sayangnya, Malaysia U-23 mampu bangkit di babak kedua dan membalikkan keadaan lewat brace Fergus Tierney (54' P, 62'). Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U-23 berada di dasar klasemen sementara Grup B dengan koleksi nol poin.

Kendati demikian, tim besutan Shin Tae-yong itu masih memiliki kesempatan untuk merebut tiket ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Sebab, Timnas Indonesia U-23 punya satu laga lagi menghadapi Timor Leste U-23 di matchday terakhir Grup B pada Minggu (20/8/2023) malam WIB.

Lantas, seperti apa syarat Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023? Sebagai informasi, setiap juara grup (A, B, C) otomatis lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023, dan satu slot yang tersisa akan didapat oleh runner-up grup terbaik dari tiga grup yang ada.

Untuk memilih runner-up grup terbaik dari tiga tim yang berada di peringkat kedua, akan dimasukkan dalam sebuah klasemen mini. Di mana, satu tim dengan perolehan poin terbanyak akan jadi semifinalis terakhir.

Jika perolehan poin antara dua atau tiga peringkat kedua itu sama, maka akan diambil jumlah selisih golnya. Jika selisih golnya sama, maka klasifikasi berikutnya adalah jumlah gol yang diciptakan, poin kedisiplinan dan yang terakhir yakni jalur undian.

Khusus Grup A, hasil melawan tim dasar klasemen tidak dihitung untuk menyamakan jumlah pertandingan dengan grup B dan C. Sebab, Grup A satu-satunya tim yang terdiri dari 4 tim (sedangkan dua grup lainnya B dan C tiga tim).

Sekarang baru membahas syarat Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Ada dua jalur yang bisa dilakukan Timnas Indonesia U-23 jika ingin lolos ke semifinal yakni via juara grup dan runner-up grup terbaik.

Jika ingin menjadi juara grup B, Timnas Indonesia U-23 harus menang atas Timor Leste dengan selisih gol yang cukup besar, dengan catatan Malaysia harus kalah dari Timor Leste. Jika itu terjadi, maka Timnas Indonesia U-23 bisa menjadi juara Grup B karena yang diambil selisih gol, bukan head to head.