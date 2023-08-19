Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menggila saat Debut di Liga Jerman, Harry Kane Senang Bisa Cetak Gol dan Sumbang Assist untuk Bayern Munich

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |09:33 WIB
Menggila saat Debut di Liga Jerman, Harry Kane Senang Bisa Cetak Gol dan Sumbang Assist untuk Bayern Munich
Selebrasi Harry Kane usai cetak gol di laga Werder Bremen vs Bayern Munich. (Foto: Reuters)
A
A
A

BREMEN - Pemain anyar Bayern Munich, Harry Kane tengah merasa bahagia karena baru saja menjalani debutnya di Liga Jerman bersama klub barunya tersebut. Debut itu pun terasa semakin indah karena Kane sukses mencetak masing-masing satu gol dan assist hingga akhirnya Bayern menang dengan skor 4-0.

Ya, Bayern baru saja pesta gol di kandang Werder Bremen, tepatnya di Stadion Weserstadion, Sabtu 19 Agustus 2023 dini hari WIB. Kane pun menjadi salah satu pemain yang bersinar di laga tersebut karena menyumbang assist kepada Leroy Sane di gol pertama Bayern dan dan mencetak gol kedua Bayern di menit 74.

Kane berhasil mencetak gol pertamanya untuk Bayern usai memanfaatkan umpan Alfonso Goretzka. Gol itu pun menjadi modal penting untuk memulai perjalanan baru kariernya di Liga Jerman.

Pemain berusia 30 tahun itu mengatakan sangat bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Bayern Munich. Sebab gol itu membuat driinya lebih bersemangat berjuang bersama tim barunya tersebut.

Harry Kane di laga Werder Bremen vs Bayern Munich

"Saya senang. Tentu saja saya sedikit gugup dengan lingkungan baru dan klub baru," ucap Kane dilansir dari laman Bayern Munich, Sabtu (19/8/2023).

Kane mengatakan ambisinya dalam urusan mencetak gol memang cukup besar dalam sebuah laga. Itu untuk membuktikan dia bisa memberikan kontribusi maksimal buat Bayern Munich.

Halaman:
1 2
      
