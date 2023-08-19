Shin Tae-yong Emosi Lihat Taktik Ulur Waktu Malaysia U-23 saat Hadapi Timnas Indonesia U-23

RAYONG - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong tampak emosi dengan taktik mengulur waktu yang diperlihatkan Malaysia U-23 saat kedua tim berjumpa di laga perdana Grup B Piala AFF U-23 2023, pada Jumat 18 Agustus 2023. Meski sah-sah saja menggunakan taktik tersebut, Shin Tae-yong menilai strategi itu sudah kuno.

Shin Tae-yong bahkan menyebut sepakbola Asia Tenggara akan sulit berkembang jika masih menerapkan taktik ulur waktu. Memang taktik tersebut merupakan cara untuk mempertahankan keunggulan, namun Shin Tae-yong tetap tidak senang.

Ya, Shin Tae-yong mengaku agak kesal dengan pola permainan Malaysia yang kerap mengulur-ulur waktu semenjak unggul. Namun, kembali lagi, dia nilai mungkin itulah cara mereka untuk mengalahkan Timnas Indonesia U-23.

"Saya pikir itu (kegiatan mengulur waktu) merupakan strategi untuk memenangkan laga," kata Shin Tae-yong usai laga, Sabtu (19/8/2023).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan seharusnya laga berjalan efektif tanpa adanya tim yang mengulur-ngulur waktu. Itu untuk menandakan sebuah laga tersebut berkualitas dan layak untuk dinikmati.

"Sejujurnya, jika sepak bola Asia Tenggara ingin lebih berkembang, perlu membawa tempo permainan dengan cepat," sambung Shin Tae-yong.