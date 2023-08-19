Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Timnas Indonesia U-23 Gagal Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Rusak Rekor Garuda Muda!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |07:55 WIB
Jika Timnas Indonesia U-23 Gagal Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Rusak Rekor Garuda Muda!
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELUANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 mengecil usai kalah 1-2 dari Malaysia U-23 di laga perdana Grup B pada Jumat 18 Agustus 2023 malam WIB. Jika nantinya Timnas Indonesia U-23 gagal lolos ke semifinal, maka pelatih Shin Tae-yong merusak rekor Garuda Muda di turnamen kelompok umur tersebut.

Perlu diketahui, Piala AFF U-23 2023 adalah edisi keempat dari ajang yang baru pertama kali digelar pada 2005 di Thailand. Dari tiga edisi sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 hanya ikut di edisi keduanya saja, yakni di Piala AFF U-23 2019.

Menariknya, debut Timnas Indonesia U-23 di ajang Piala AFF U-23 berakhir manis. Sebab Garuda Muda sukses menjuarai Piala AFF U-23 2019 yang berlangsung di Kamboja pada 17-26 Februari 2019.

Pada Piala AFF U-23 2019, skuad Garuda Muda dipimpin oleh Indra Sjafri dan pada saat itu sebenarnya Indonesia mengirimkan Tim U-22. Nama-nama pemain pemain andalannya pun begitu banyak, sebut saja seperti Asnawi Mangkualam, Witan Sulaeman, hingga Marinus Wanewar yang keluar sebagai top skor dengan tiga golnya.

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23

Berkat Indra Sjafri, Timnas Indonesia U-23 pun memiliki rekor manis di Piala AFF U-23. Kini, Timnas Indonesia U-23 sedang berjuang di penampilan kedua mereka di ajang tersebut.

Sayangnya rekor manis Garuda Muda itu kini terancam rusak karena Timnas Indonesia U-23 berpeluang gagal lolos ke semifinal. Sebab Shin Tae-yong gagal mengantarkan Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan di laga perdana Grup B kontra Malaysia.

Halaman:
1 2
      
