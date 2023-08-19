Media Vietnam Kaget Timnas Indonesia U-23 Bisa Kalah 1-2 dari Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Timnas Indonesia U-23 takluk 1-2 dari Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/famalaysia)

MEDIA Vietnam, Soha Vn, kaget Timnas Indonesia U-23 bisa kalah dari Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Soha Vn menyebut skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tumbang dengan skenario yang mengejutkan.

Timnas Indonesia U-23 takluk dari Harimau Malaya Muda -julukan Malaysia U-23- dengan skor 1-2 di matchday pertama Grup B Piala AFF U-23 2023. Pertandingan tersebut dihelat di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat 18 Agustus 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 tampil agresif di babak pertama dengan tempo permainan yang cukup tinggi. Pasukan Shin Tae-yong itu pun sukses membuka keran golnya lewat Ramadhan Sananta di menit ke-28 usai memanfaatkan umpan Frengky Missa.

Sayangnya, Malaysia U-23 bangkit di babak kedua dan membalikkan keadaan lewat brace Fergus Tierney (54' P, 62'). Pada menit ke-54, Fergus Tierney mencetak gol via eksekusi penalti usai bek Timnas Indonesia U-23, Kadek Arel, dianggap melanggarnya.

Kurang dari 10 menit kemudian, situasi canggung lainnya dari Kadek Arel yang salah mengantisipasi membawa peluang bagi Tierney. Gelandang Johor Darul Ta'zim itu dengan cepat menembak bola ke gawang, membuat Garuda Muda kalah 1-2 dari Malaysia U-23.

Ternyata, kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Malaysia U-23 itu membuat media Vietnam, Soha Vn, kaget. Soha Vn menyebut skuad Garuda Muda yang notabene diunggulkan bisa memenangkan laga justru tumbang dengan skenario yang mengejutkan.