HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Peluang Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Mengecil Usai Kalah dari Malaysia U-23, Shin Tae-yong Tak Khawatir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |07:00 WIB
Peluang Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Mengecil Usai Kalah dari Malaysia U-23, Shin Tae-yong Tak Khawatir
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

RAYONG - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong memastikan pasukannya akan tetap berusaha sampai akhir di Piala AFF U-23 2023 meski kans mereka ke semifinal kini mengecil. Sebab Timnas Indonesia U-23 baru saja kalah dari Malaysia U-23 di laga perdana Grup B.

Berlangsung Rayong Province Stadium, Thailand, pada Jumat 18 Agustus 2023, Timnas Indonesia U-23 tumbang 1-2 dari Malaysia U-23. Kekalahan itu membuat langkah Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- untuk lolos ke babak semifinal agak berat.

Meski demikian, kans itu masih ada meskipun kecil. Malaysia dan Timnas Indonesia U-23 sama-sama menyisakan satu laga, yakni melawan Timor Leste. Di atas kerta kedua negara dijagokan bisa mengatasi perlawanan atas Timor Leste.

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23

Jika melihat hal tersebut, maka kans tim asuhan Shin Tae-yong itu untuk lolos ke babak semifinal paling besar adalah mengandalkan status runner up terbaik dari tiga grup. Sebab Harimau Muda -julukan Malaysia- memiliki peluang untuk menjadi juara Grup B yang lebih baik.

Menanggapi kondisi itu, Shin Tae-yong mengatakan timnya akan segera melakukan evaluasi dari kekalahan melawan Malaysia. Itu agar Timnas Indonesia U-23 bisa lebih baik saat jumpa Timor Leste dalam lanjutan fase grup di Rayong Province Stadium, Rayong, Minggu 20 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
