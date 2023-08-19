Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Kalah 1-2 dari Malaysia U-23, Kadek Arel dan Muhammad Ragil Jadi Sorotan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |06:37 WIB
Timnas Indonesia U-23 Kalah 1-2 dari Malaysia U-23, Kadek Arel dan Muhammad Ragil Jadi Sorotan
Permainan Kadek Arel di laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 jadi sorotan netizen. (Foto: Instagram/arelpriyatnaa_)
KADEK Arel dan Muhammad Ragil jadi sorotan usai Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Malaysia U-23. Pasalnya, kedua pemain Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- itu dianggap netizen sebagai biang kekalahan pasukan Shin Tae-yong dari Malaysia U-23.

Timnas Indonesia U-23 harus mengakui keunggulan Harimau Malaya Muda -julukan Malaysia U-23- dengan skor tipis 1-2 di matchday pertama Grup B Piala AFF U-23 2023. Duel panas tersebut digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Skuad Garuda Muda sejatinya bermain lebih agresif di babak pertama dan mendapatkan sejumlah peluang. Alhasil, Ramadhan Sananta sukses mencetak gol pembuka di menit ke-28 usai memanfaatkan umpan Frengky Missa.

Sialnya, Malaysia U-23 mampu comeback di babak kedua lewat brace yang dicetak Fergus Tierney (54' P, 62'). Kedudukan 2-1 untuk keunggulan Malaysia U-23 atas Timnas Indonesia U-23 bertahan hingga laga berakhir.

Selepas pertandingan, Kadek Arel dan Muhammad Ragil menjadi sorotan netizen di media sosial. Sebab, kedua pemain tersebut dinilai bermain buruk dan menjadi biang kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Malaysia U-23.

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23

"Kadek Arel Priyatna memang sebagai pembawa sial bagi timnas Indonesia U23. Namanya angka 13 dianggap nomor sial," cuit akun Twitter @zoxa**.

"YANG SALAH BUKAN COACH STY TAPI PEMAINNYA AJA YANG GK ADA STAMINANYA CONTOHNYA RAGIL TRUS KADEK SEPERTI MENTALNYA KE DOWN," timpal akun Instagram @fero_saput** di kolom komentar postingan Instagram PSSI.

