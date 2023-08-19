Media Malaysia Soroti Ucapan Kapten Timnas Indonesia U-23 yang Sebut Malaysia U-23 sebagai Tim Kuat

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola, menyoroti ucapan kapten Timnas Indonesia U-23, Bagas Kaffa, yang menyebut Timnas Malaysia U-23 sebagai tim kuat usai keduanya saling berjumpa di laga perdana Grup B Piala AFF U-23 2023, pada Jumat 18 Agustus 2023. Menurut Bagas, Timnas Indonesia U-23 kesulitan saat menghadapi Malaysia.

Berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, Bagas Kaffa menilai sejatinya Timnas Indonesia U-23 dapat bermain baik saat melawan Malaysia U-23. Terbukti skuad Garuda Muda dapat unggul lebih dulu lewat sepakan dari Ramadhan Sananta di menit 29.

Akan tetapi, Malaysia dapat membalas lewat aksi pemain pengganti di babak kedua, yakni Fergus Tierney yang mencetak gol pada menit 54 dan 63. Usai laga, Bagas Kaffa pun mengakui laga melawan Malaysia berjalan amat sulit.

Bagas Kaffa merasa sejatinya Timnas Indonesia U-23 dapat bermain baik, namun justru menelan kekalahan. Namun, ia merasa itulah sepakbola dan kini ia berharap skuad Garuda Muda bisa kembali fokus untuk menghadapi Timor Leste U-23 di laga pamungkas Grup B Piala AFF U-23 2023.

“Memang itu pertandingan yang sangat sulit. Kami bermain bagus tapi kebobolan dua gol. Itulah sepak bola, kita harus fokus dan lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya," jelas Bagas Kaffa, mengutip dari Makan Bola, Sabtu (19/8/2023).

Bagas pun tak lupa berterima kasih kepada rekan setimnya yang sudah berjuang keras selama 90 menit. Ia pun berharap Timnas Indonesia U-23 dapat bangkit saat melawan Timor Leste agar bisa menjaga kans lolos ke babak semifinal.