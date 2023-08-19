Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timor Leste U-23: Wajib Menang Garuda Muda!

RAYONG - Timnas Indonesia U-23 menghadapi Timor Leste U-23 di laga kedua Grup B Piala AFF U-23 2023. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong, Thailand pada Minggu 20 Agustus 2023.

Ini menjadi kesempatan Garuda Muda untuk menjaga asa melaju ke semifinal. Kekalahan atas Malaysia U-23 di laga sebelumnya membuat Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Timor Leste U-23.

Pasukan Shin Tae-yong menelan kekalahan di laga perdana Grup B saat menghadapi Malaysia U-23. Sempat unggul lebih dulu, Timnas Indonesia U-23 dipaksa mengakui kehebatan lawan di akhir pertandingan.

Pemain naturalisasi Timnas Malaysia Fergus Tierney menjadi mimpi buruk bagi Ernando Ari dan rekan-rekan. Ia mencetak brace sekaligus membawa Harimau Muda menang tipis 2-1.

Usai pertandingan, bek sayap kanan Timnas Indonesia U-23, Bagas Kaffa, mengklaim timnya akan segera melakukan evaluasi atas hasil buruk kali ini. Lebih lanjut, pemain berusia 21 tahun itu ingin timnya mengevaluasi performa dan fokus ke laga selanjutnya.