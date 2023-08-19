Timnas Indonesia U-23 Kalah 1-2 dari Malaysia U-23, Shin Tae-yong Sindir Kinerja Wasit

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menyindir kinerja wasit yang memberikan hadiah penalti untuk Malaysia U-23. Sindiran itu dilontarkan Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Malaysia U-23 di matchday pertama Grup B Piala AFF U-23 2023.

Pertandingan tersebut digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat (18/8/2023) malam WIB. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sejatinya bermain lebih dominan di babak pertama dengan melancarkan sejumlah serangan.

Alhasil, Ramadhan Sananta sukses mencetak gol pembuka di menit ke-28 sekaligus membuat Timnas Indonesia U-23 unggul lebih dulu atas Malaysia U-23 1-0. Akan tetapi, penampilan tim asuhan Shin Tae-yong itu menurun di babak kedua.

Harimau Malaya Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- mampu comeback lewat brace yang dicetak Fergus Tierney, salah satunya via eksekusi penalti. Skor 2-1 untuk kemenangan Malaysia U-23 atas Timnas Indonesia U-23 pun bertahan hingga laga berakhir.

Selepas pertandingan, Shin Tae-yong menyoroti kinerja wasit yang memberikan hadiah penalti untuk gol pertama Malaysia U-23. Saat itu, wasit menyatakan Kadek Arel melanggar Fergus Tierney di kotak terlarang.

Namun, Shin Tae-yong memiliki sudut pandang yang berbeda bahwa Kadek Arel tidak melakukan pelanggaran. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun menilai momen tersebut seharusnya tidak terjadi sebuah tendangan penalti yang membuat permainan anak asuhnya berubah.