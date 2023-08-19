Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Kalah 1-2 dari Malaysia U-23, Shin Tae-yong Sindir Kinerja Wasit

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |05:58 WIB
Timnas Indonesia U-23 Kalah 1-2 dari Malaysia U-23, Shin Tae-yong Sindir Kinerja Wasit
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menyindir kinerja wasit yang memberikan hadiah penalti untuk Malaysia U-23. Sindiran itu dilontarkan Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Malaysia U-23 di matchday pertama Grup B Piala AFF U-23 2023.

Pertandingan tersebut digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat (18/8/2023) malam WIB. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sejatinya bermain lebih dominan di babak pertama dengan melancarkan sejumlah serangan.

Alhasil, Ramadhan Sananta sukses mencetak gol pembuka di menit ke-28 sekaligus membuat Timnas Indonesia U-23 unggul lebih dulu atas Malaysia U-23 1-0. Akan tetapi, penampilan tim asuhan Shin Tae-yong itu menurun di babak kedua.

Harimau Malaya Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- mampu comeback lewat brace yang dicetak Fergus Tierney, salah satunya via eksekusi penalti. Skor 2-1 untuk kemenangan Malaysia U-23 atas Timnas Indonesia U-23 pun bertahan hingga laga berakhir.

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23

Selepas pertandingan, Shin Tae-yong menyoroti kinerja wasit yang memberikan hadiah penalti untuk gol pertama Malaysia U-23. Saat itu, wasit menyatakan Kadek Arel melanggar Fergus Tierney di kotak terlarang.

Namun, Shin Tae-yong memiliki sudut pandang yang berbeda bahwa Kadek Arel tidak melakukan pelanggaran. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun menilai momen tersebut seharusnya tidak terjadi sebuah tendangan penalti yang membuat permainan anak asuhnya berubah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650785/janice-tjen-didukung-japfa-food-kampanye-pentingnya-protein-hewani-untuk-aktivitas-olahraga-til.webp
Janice Tjen Didukung Japfa Food Kampanye Pentingnya Protein Hewani untuk Aktivitas Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/barcelona_vs_atletico_madrid_lamine_yamal.jpg
Barcelona Menang Comeback atas Atletico, Hansi Flick Ungkap Rahasianya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement