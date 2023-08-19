Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Ngamuk Gara-Gara Al Nassr Mendekat ke Zona Degradasi di Liga Arab Saudi 2023-2024?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |05:40 WIB
Cristiano Ronaldo Ngamuk Gara-Gara Al Nassr Mendekat ke Zona Degradasi di Liga Arab Saudi 2023-2024?
Cristiano Ronaldo di laga Al Nassr vs Al Taawoun (Foto: Reuters)
MEGABINTANG asal Portugal, Cristiano Ronaldo, ngamuk gara-gara Al Nassr mendekat ke zona degradasi di Liga Arab Saudi 2023-2024? Pertanyaan ini timbul setelah Al Nassr menelan kekalahan keduanya di pekan kedua Liga Arab Saudi 2023-2024.

Bermain di kandangnya sendiri, Al Nassr dipermalukan Al Taawoun dengan skor 0-2 di KSU Stadium, Sabtu (19/8/2023) dini hari WIB. Meski diperkuat Cristiano Ronaldo, Al Nassr tumbang gara-gara dua gol yang dicetak pemain Al Taawoun, L. Tawamba (20') dan A. Bahusayn (90+6').

Sebelumnya, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- absen saat Al Nassr kalah 1-2 dari Al Ettifaq di pekan pertama Liga Arab Saudi 2023-2024. Hasil ini jelas bukan awal yang bagus bagi pasukan Luis Castro tersebut di awal-awal musim.

Akibat dua kekalahan yang dialami Cristiano Ronaldo dan kolega, Al Nassr kini terperosok ke peringkat 15 klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024. Tim berjuluk Faris Najd itu hanya satu strip di atas zona degradasi dari kompetisi tertinggi Liga Arab Saudi yang diikuti 18 tim peserta tersebut.

Lantas, Cristiano Ronaldo, ngamuk gara-gara Al Nassr mendekat ke zona degradasi di Liga Arab Saudi 2023-2024? Sejauh ini, belum ada respons yang diberikan oleh sang pemilik lima gelar Ballon d'Or tersebut.

Satu hal yang pasti, meski mengeluarkan banyak uang musim panas ini, Al Nassr tetap tanpa poin setelah dua pertandingan Liga Arab Saudi 2023-2024. Al Nassr telah memimpin dalam hal memikat pemain berkualitas tinggi ke Timur Tengah dengan tawaran keuangan yang luar biasa.

