Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Werder Bremen vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: FC Hollywood Pesta Gol ke Gawang Lawan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |04:24 WIB
Hasil Werder Bremen vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: FC Hollywood Pesta Gol ke Gawang Lawan
Bayern Munich bermain tanpa empat gol tanpa balas ke acara BRI Fun Round.
A
A
A

BREMEN - Bayern Munich mengawali Liga Jerman 2023-2024 dengan hasil positif. Bertamu ke markas Werder Bremen, Sabtu (19/8/2023), FC Hollywood menang telak empat gol tanpa balas.

Leroy Sane mencetak brace di laga kali ini. Sementara dua gol Bayern lain dicetak Harry Kane dan Mathys Tel.

Jalannya Pertandigan

Babak Pertama

Bermain di kandang lawan tak membuat para pemain Bayern Munich kehilangan kepercayaan diri mereka. Tim arahan Thomas Tuchel bahkan langsung unggul cepat lewat gol Leroy Sane pada menit keempat.

Kubu tuan rumah sebenarnya nyaris menyamakan keadaan beberapa menit setelahnya. Sayang, bola tandukan Niclas Fullkrug yang masuk ke gawang dianulir wasit karena sang pemain berada di posisi offside.

Die Roten -julukan lain Bayern Munich- bermain terus menekan. Namun, pertahanan rapat yang diperagakan para pemain Werder Bremen membuat babak pertama berakhir 1-0 untuk Bayern

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/51/3013465/reaksi-guardiola-soal-vincent-kompany-yang-segera-jadi-pelatih-bayern-munich-4nH4L1ttpa.jpg
Reaksi Guardiola soal Vincent Kompany yang Segera Jadi Pelatih Bayern Munich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/51/3010740/5-pelatih-top-dunia-ini-tolak-mentah-mentah-melatih-bayern-munich-di-musim-2023-2024-nomor-1-ogah-clbk-WpQskBbqiH.JPG
5 Pelatih Top Dunia Ini Tolak Mentah-Mentah Melatih Bayern Munich di Musim 2023-2024, Nomor 1 Ogah CLBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/51/3010308/samai-rekor-fantastis-arsenal-dan-juventus-xabi-alonso-akui-bangga-dengan-bayer-leverkusen-tbLd1hg5HT.jpg
Samai Rekor Fantastis Arsenal dan Juventus, Xabi Alonso Akui Bangga dengan Bayer Leverkusen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/51/3010232/hasil-hoffenheim-vs-bayern-munich-di-liga-jerman-2023-2024-kalah-2-4-fc-hollywood-akhiri-musim-di-peringkat-ketiga-hDJdhDJkio.jpg
Hasil Hoffenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Kalah 2-4, FC Hollywood Akhiri Musim di Peringkat Ketiga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650785/janice-tjen-didukung-japfa-food-kampanye-pentingnya-protein-hewani-untuk-aktivitas-olahraga-til.webp
Janice Tjen Didukung Japfa Food Kampanye Pentingnya Protein Hewani untuk Aktivitas Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/30/gelandang_timnas_indonesia_joey_pelupessy_foto.jpg
Rumor Joey Pelupessy ke Persib Makin Panas! Netizen Bandung Banjiri Instagram sang Pemain
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement