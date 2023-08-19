Hasil Werder Bremen vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: FC Hollywood Pesta Gol ke Gawang Lawan

Bayern Munich bermain tanpa empat gol tanpa balas ke acara BRI Fun Round.

BREMEN - Bayern Munich mengawali Liga Jerman 2023-2024 dengan hasil positif. Bertamu ke markas Werder Bremen, Sabtu (19/8/2023), FC Hollywood menang telak empat gol tanpa balas.

Leroy Sane mencetak brace di laga kali ini. Sementara dua gol Bayern lain dicetak Harry Kane dan Mathys Tel.

Jalannya Pertandigan

Babak Pertama

Bermain di kandang lawan tak membuat para pemain Bayern Munich kehilangan kepercayaan diri mereka. Tim arahan Thomas Tuchel bahkan langsung unggul cepat lewat gol Leroy Sane pada menit keempat.

Kubu tuan rumah sebenarnya nyaris menyamakan keadaan beberapa menit setelahnya. Sayang, bola tandukan Niclas Fullkrug yang masuk ke gawang dianulir wasit karena sang pemain berada di posisi offside.

Die Roten -julukan lain Bayern Munich- bermain terus menekan. Namun, pertahanan rapat yang diperagakan para pemain Werder Bremen membuat babak pertama berakhir 1-0 untuk Bayern