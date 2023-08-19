Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Tantang PSIS Semarang Tanpa Dedi Kusnandar dan David da Silva

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |23:32 WIB
Persib Bandung Tantang PSIS Semarang Tanpa Dedi Kusnandar dan David da Silva
David da Silva tak bisa diturunkan pada laga PSIS Semarang vs Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
BANDUNG - Persib Bandung kehilangan beberapa pilar utamanya saat dijamu PSIS Semarang, Minggu 20 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB, di Stadion Jatidiri, pada laga pekan kesembilan Liga 1 2023-2024. Dua pemain kunci yakni Dedi Kusnandar dan David da Silva harus menepi.

Dokter tim Persib Bandung, dr. Mochamad Rafi Ghani mengatakan, Dado -sapaan akrab Dedi- dan David mengalami cedera. Alhasil, keduanya tidak diikutsertakan dalam rombongan tim ke Semarang, Jawa Tengah.

Dedi Kusnandar cedera usai Persib Bandung ditahan Barito Putera 1-1 (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)

"Untuk Dedi Kusnandar dan David da Silva memang tidak diikutsertakan ke Semarang karena masih dalam proses pemulihan," kata Rafi Ghani di Graha Persib, Bandung, Sabtu (19/8/2023).

Lebih lanjut, Rafi mengatakan, Dado mengalami cedera hamstring di kaki kirinya. Hal itu terjadi pada laga kontra Barito Putera, Minggu 13 Agustus 2023 sore WIB, di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024. Sementara itu, David mengalami ketidaknyamanan di lutut.

"David di bagian lututnya merasa tidak nyaman sedikit. Setelah berdiskusi dengan pelatih kepala akhirnya membawa pemain yang benar-benar tidak ada keluhan sama sekali," terang Rafi.

Tidak hanya Dedi dan David, Teja Paku Alam juga tidak diikutsertakan. Namun, hal itu dilakukan karena pelatih Bojan Hodak ingin merotasi posisi kiper.

Halaman:
1 2
      
