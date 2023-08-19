Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Dibantai 1-3!

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |21:28 WIB
Hasil Persis Solo vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Dibantai 1-3!
Laga Persis Solo vs Bali United di Liga 1 2023-2024. (Foto: Bali United)
A
A
A

HASIL Persis Solo vs Bali United di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- harus menelan kekalahan dengan skor 1-3.

Laga Persis Solo vs Bali United digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (19/8/2023) malam WIB. Gol Persis Solo dicetak oleh Diego Bardanca (39’), Fernando Rodriguez (63’), dan Arapenta Poerba (90+3’). Sementara Bali United, mereka hanya bisa membalas 1 gol lewat aksi Jefferson Assis (50’).

Persis Solo vs Bali United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persis unggul memulai laga dengan apik. Peluang demi peluang mereka dapatkan untuk membuke keunggilan lebih dahulu.

Di menit ke-39, Persis Solo pun akhirnya memecah kebuntuan. Mereka menjebol gawang tim tamunya lewat sontekan Diego Bardanca usai memanfaatkan sepak pojok Moussa Sidibe. Persis pun unggul 1-0.

Tertinggal, Bali United berusaha mengejar. Tetapi, upaya yang mereka lakukan belum bisa berbuah manis di babak pertama.

Di sisi lain, penampilan energik pemain muda Persis, yakni Arkhan Kaka, yang menjadi starter cukup memberi tekanan bagi pertahanan Bali United. Babak pertama pun diakhiri dengan skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

