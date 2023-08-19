Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Barito Putera vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Lawan 10 Pemain, Laskar Antasari Menang 2-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |21:11 WIB
Hasil Barito Putera vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Lawan 10 Pemain, Laskar Antasari Menang 2-0!
Laga Barito Putera vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024. (Foto: Barito Putera)
A
A
A

HASIL Barito Putera vs Persik Kediri di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Antasari -julukan Barito Putera- pun sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga Barito Putera vs Persik Kediri digelar di Stadion Demang Lehman, Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (19/8/2023) 19.00 WIB. Persik Kediri harus bermain dengan 10 orang saja dalam laga ini karena Vava Mario Yagalo dikartu merah wasit di menit ke-37.

Barito Putera vs Persik Kediri

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barito Putera tampil apik sejak awal laga. Mereka bahkan nyaris membuka keran golnya di menit ke-16. Sayangnya, tendangan Gustavo Tocantins yang masih bisa ditepis kiper Persik Kediri, Kartika Ajie

Setelah itu, Barito Putera tampil cukup mendominasi laga. Di menit ke-24, Barito Putera pun kembali mendapat peluang emas untuk mencetak gol.

Wasit memberi Faris Aditama hadiah penalti karena melanggar salah satu pemain tuan rumah di kotak terlarang. Sayangnya, Renan Alves yang menjadi algojo penalti gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Tendangannya mampu dimentahkan oleh Kartika Ajie.

Petaka harus didapat Persik Kediri di menit ke-37. Vava Mario Yagalo diganjar kartu merah setelah melakukan pelanggaran di kotak penalti.

Kali ini, Tocantins yang menjadi eksekutor penalti Barito Putera. Dia pun sukses menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membawa Barito Putera unggul 1-0. Skor ini pun terjaga hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651147/jonatan-christie-absen-di-sea-games-2025-karena-pilih-tampil-bwf-world-tour-finals-wfc.webp
Jonatan Christie Absen di SEA Games 2025 karena Pilih Tampil BWF World Tour Finals
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/timnas_indonesia_u_22_2.jpg
Jadwal Sepak Bola SEA Games 2025: Indonesia Tetap Grup C, Singapura Pindah Grup A Usai Kamboja Mundur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement