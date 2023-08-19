Hasil Barito Putera vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Lawan 10 Pemain, Laskar Antasari Menang 2-0!

HASIL Barito Putera vs Persik Kediri di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Antasari -julukan Barito Putera- pun sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga Barito Putera vs Persik Kediri digelar di Stadion Demang Lehman, Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (19/8/2023) 19.00 WIB. Persik Kediri harus bermain dengan 10 orang saja dalam laga ini karena Vava Mario Yagalo dikartu merah wasit di menit ke-37.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barito Putera tampil apik sejak awal laga. Mereka bahkan nyaris membuka keran golnya di menit ke-16. Sayangnya, tendangan Gustavo Tocantins yang masih bisa ditepis kiper Persik Kediri, Kartika Ajie

Setelah itu, Barito Putera tampil cukup mendominasi laga. Di menit ke-24, Barito Putera pun kembali mendapat peluang emas untuk mencetak gol.

Wasit memberi Faris Aditama hadiah penalti karena melanggar salah satu pemain tuan rumah di kotak terlarang. Sayangnya, Renan Alves yang menjadi algojo penalti gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Tendangannya mampu dimentahkan oleh Kartika Ajie.

Petaka harus didapat Persik Kediri di menit ke-37. Vava Mario Yagalo diganjar kartu merah setelah melakukan pelanggaran di kotak penalti.

Kali ini, Tocantins yang menjadi eksekutor penalti Barito Putera. Dia pun sukses menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membawa Barito Putera unggul 1-0. Skor ini pun terjaga hingga akhir babak pertama.