Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil RANS Nusantara FC vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Sengit, Laga Berakhir Imbang Tanpa Gol

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |17:07 WIB
Hasil RANS Nusantara FC vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Sengit, Laga Berakhir Imbang Tanpa Gol
Laga RANS Nusantara FC vs Dewa United di Liga 1. (Foto: RANS Nusantara FC)
A
A
A

HASIL RANS Nusantara FC vs Dewa United di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. RANS Nusantara FC harus dihadapkan dengan laga sengit sehingga mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0.

Laga RANS Nusantara FC vs Dewa United digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (19/8/2023) sore WIB. Kedua tim sebenarnya sama-sama punya sederet peluang untuk mencetak gol, namun gagal dimanfaatkan dengan baik.

RANS Nusantara FC vs Dewa United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Kedua tim terus jual dan beli serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Tetapi, berbagai peluang yang didapat belum bisa dikonversi menjadi gol sampai menit ke-25. Kedudukan imbang 0-0 pun terus terjaga.

Kondisi ini terus terjadi hingga akhir babak pertama. Kedua tim masih kesulitan dalam urusan mencetak gol. Skor 0-0 pun tak berubah hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/03/51/1651189/kemenpora-siap-salurkan-bantuan-ke-korban-bencana-banjir-sumatera-gvt.jpg
Kemenpora Siap Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Banjir SumateraÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/putri_kw.jpg
Beregu Putra dan Tunggal Putri Indonesia Dibebani Tugas Berat di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement