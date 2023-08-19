Hasil RANS Nusantara FC vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Sengit, Laga Berakhir Imbang Tanpa Gol

HASIL RANS Nusantara FC vs Dewa United di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. RANS Nusantara FC harus dihadapkan dengan laga sengit sehingga mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0.

Laga RANS Nusantara FC vs Dewa United digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (19/8/2023) sore WIB. Kedua tim sebenarnya sama-sama punya sederet peluang untuk mencetak gol, namun gagal dimanfaatkan dengan baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Kedua tim terus jual dan beli serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Tetapi, berbagai peluang yang didapat belum bisa dikonversi menjadi gol sampai menit ke-25. Kedudukan imbang 0-0 pun terus terjaga.

Kondisi ini terus terjadi hingga akhir babak pertama. Kedua tim masih kesulitan dalam urusan mencetak gol. Skor 0-0 pun tak berubah hingga akhir babak pertama.