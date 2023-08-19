Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Terkait Polemik Pelatih Asing dengan PSSI, Bung Kus: Mereka Patut Pahami Budaya Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |12:25 WIB
Terkait Polemik Pelatih Asing dengan PSSI, Bung Kus: Mereka Patut Pahami Budaya Indonesia
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. (Foto: Instagram/Persija)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa hari yang lalu heboh polemik antara PSSI dengan PSM Makassar dan Persija Jakarta. Sebab kedua klub yang ditangani pelatih asing tersebut menahan sejumlah pemainnya dari panggilan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023.

Menanggapi hal tersebut, pengamat sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni merasa seharusnya pelatih asing yang bekerja di Indonesia sepatutnya memahami betul budaya Indonesia. Sehingga menurut pria yang akrab disapa Bung Kus itu, polemik jelang Piala AFF U-23 2023 tersebut tidak terjadi di kemudian hari.

Bagi Mohamad Kusnaeni, seorang pelatih memang bukan hanya harus bisa beradaptasi dengan klubnya. Akan tetapi, juga dengan budaya di mana mereka sedang bekerja.

"Saat pelatih bekerja di sebuah negara memang tidak boleh dilupakan adalah untuk paham budaya di mana mereka berada," kata Mohamad Kusnaeni kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (19/8/223).

Sebagai pengingat, PSM yang diarsiteki Bernardo Tavares tidak melepas pemainnya Dzaky Asraf ke Timnas Indonesia U-23. Selain itu, juga ada Persija yang ditangani Thomas Doll tidak melepas Rizky Ridho.

Bernardo Tavares

Bung Kus sendiri paham alasan pelatih tersebut tidak melepas karena memang tidak wajib mengingat Piala AFF U-23 bukan menjadi kalender FIFA yang mana tidak akan berpengaruh untuk ranking Timnas Indonesia U-23. Namun, publik sepakbola Indonesia pasti ingin melihat Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- berprestasi dalam ajang tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651079/kamboja-mundur-dari-sea-games-2025-timnas-indonesia-u22-diuntungkan-arr.webp
Kamboja Mundur dari SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Diuntungkan?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/10/Taufik_Hidayat.jpg
Taufik Hidayat Ungkap Alasan Jonatan Christie Dicoret dari Skuad SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement