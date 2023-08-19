Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Sikat PSM Makassar, Uston Nawawi Utamakan Hasil Akhir

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |06:57 WIB
Persebaya Surabaya Sikat PSM Makassar, Uston Nawawi Utamakan Hasil Akhir
Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 (Foto: Persebaya)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya berhasil meraih kemenangan ketiganya secara beruntun di Liga 1 2023-2024. Kali ini PSM Makassar menjadi korban berikutnya usai kalah tipis 1 - 0 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat sore (18/8/2023).

Caretacer atau pelatih sementara Persebaya Surabaya Uston Nawawi mengungkapkan, rasa syukurnya atas hasil positif ketiga yang diraih timnya. Kemenangan ini diakui tak mudah, apalagi lawan juga bermain bagus. Namun berkat kerja keras timnya dan para pemain di lapangan.

"Kita tahu PSM tim yang bagus, juara bertahan. Terbukti dari tadi, teman-teman, rekan pemain bekerja sangat keras. Saya apresiasi kinerja pemain, baik pemain, staff pelatih, dan semuanya yang bekerja demi satu tim yaitu Persebaya," ucap Uston Nawawi, saat konferensi pers seusai pertandingan, pada Jumat petang (18/8/2023).

Meski menang diakui Uston, mengakui timnya masih perlu banyak evaluasi usai beberapa kali lini belakang dibombardir oleh Juku Eja, julukan PSM Makassar. Namun ia bersyukur hasil akhir tetap berpihak ke timnya, apalagi diiringi dengan cleansheet atau tidak kebobolan.

"Sekarang lini belakang rapuh, ada gol gak? Sepakbola itu yang penting hasil akhir," kata asisten pelatih berusia 45 tahun ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650839/sarinah-bangga-ikut-kolaborasi-peluncuran-jersey-tim-indonesia-untuk-sea-games-2025-okp.webp
Sarinah Bangga Ikut Kolaborasi Peluncuran Jersey Tim Indonesia untuk SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/winger_ac_milan_christian_pulisic.jpg
AC Milan Dapat Kabar Baik dari Christian Pulisic jelang Lawan Lazio di Coppa Italia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement