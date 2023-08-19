Persebaya Surabaya Sikat PSM Makassar, Uston Nawawi Utamakan Hasil Akhir

PERSEBAYA Surabaya berhasil meraih kemenangan ketiganya secara beruntun di Liga 1 2023-2024. Kali ini PSM Makassar menjadi korban berikutnya usai kalah tipis 1 - 0 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat sore (18/8/2023).

Caretacer atau pelatih sementara Persebaya Surabaya Uston Nawawi mengungkapkan, rasa syukurnya atas hasil positif ketiga yang diraih timnya. Kemenangan ini diakui tak mudah, apalagi lawan juga bermain bagus. Namun berkat kerja keras timnya dan para pemain di lapangan.

"Kita tahu PSM tim yang bagus, juara bertahan. Terbukti dari tadi, teman-teman, rekan pemain bekerja sangat keras. Saya apresiasi kinerja pemain, baik pemain, staff pelatih, dan semuanya yang bekerja demi satu tim yaitu Persebaya," ucap Uston Nawawi, saat konferensi pers seusai pertandingan, pada Jumat petang (18/8/2023).

Meski menang diakui Uston, mengakui timnya masih perlu banyak evaluasi usai beberapa kali lini belakang dibombardir oleh Juku Eja, julukan PSM Makassar. Namun ia bersyukur hasil akhir tetap berpihak ke timnya, apalagi diiringi dengan cleansheet atau tidak kebobolan.

"Sekarang lini belakang rapuh, ada gol gak? Sepakbola itu yang penting hasil akhir," kata asisten pelatih berusia 45 tahun ini.