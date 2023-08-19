Advertisement
LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs PSM Makassar: Ada Peran Penting Bonek dalam Kemenangan Bajul Ijo

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |06:53 WIB
Persebaya Surabaya vs PSM Makassar: Ada Peran Penting Bonek dalam Kemenangan Bajul Ijo
Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024 (Foto: LIB)
SURABAYA - Song Ui-yon menjadi penentu kemenangan Persebaya Surabaya atas PSM Makassar di lanjutan Liga 1 2023 -2024. Gol tunggalnya di awal pertandingan melalui tendangan jarak jauh membuat sang juara bertahan bertekuk lutut di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Song Ui-yong pun mengungkapkan rasa senangnya bisa membantu Bajul Ijo kembali ke jalur kemenangan di tiga laga terakhir. Menurutnya kemenangan ini juga berkat dukungan Bonek, suporter setia Persebaya dan kerja keras seluruh elemen tim. Dirinya pun memutuskan untuk menyapa seluruh penonton dengan memutari lapangan, demi memberikan rasa terima kasih ke penonton.

"Karena dengan itu untuk berterima kasih, secara pribadi, saya menganggap bahwa dukungan fans membuat kita lebih akrab baik sebelum, saat, dan sesudah (pertandingan)," ucap Song Ui-yong, usai pertandingan pada Jumat petang (18/8/2023).

Pemain Tim Nasional (Timnas) Singapura ini juga mengucapkan terima kasih yang tinggi atas dukungan suporter ketika tim masih dalam kondisi menurun. Menurut Song, kemenangan atas Juku Eja, julukan PSM Makassar ini patut dipersembahkan ke para Bonek.

"Saya berterima kasih kepada fans yang masih setia mendukung sampai 90 menit dan hingga pekan kesekian ini masih percaya kepada tim," ucap pesepakbola berusia 29 tahun.

Telusuri berita bola lainnya
