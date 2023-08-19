Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kalah 4 Kali Beruntun, Suporter Persita Tangerang Lakukan Demo Usai Kelar Laga Lawan PSS Sleman

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |05:54 WIB
Kalah 4 Kali Beruntun, Suporter Persita Tangerang Lakukan Demo Usai Kelar Laga Lawan PSS Sleman
Suporter Persita Tangerang lakukan demo usai Pendekar Cisadane kalah empat kali beruntun di Liga 1 2023-2024. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
A
A
A

TANGERANG - Suporter Persita Tangerang tidak langsung pulang usai tim jagoannya dipermalukan PSS sleman di Stadion Indomilk Arena, pada Jumat 18 Agustus 2023. Para pendukung Persita ternyata menggelar demo untuk melakukan protes kepada pelatih, pemain, dan juga manajemen klub.

Demi itu dapat terjadi karena pendukung Persita tak senang klub kesayangan mereka itu sudah kalah di empat laga beruntun Liga 1 2023-2024. Terbaru, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu bertekuk lutut di hadapan PSS Sleman dalam laga pekan kesembilan Liga 1 2023-2024 dengan skor 2-3.

Tak ayal usai laga, suporter Persita yang memenuhi stadion kebanggaan mereka itu pun langsung melakukan protes keras seusai laga berakhir. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, terlihat para suporter langsung berkumpul di depan pintu masuk tribun selatan.

Suporter Persita meneriakkan kekecewaannya dengan lantang dan meminta untuk bisa bertemu dengan manajemen maupun para pemain dan juga pelatih.

Demo Suporter Persita Tangerang (Muhammad Gazza/MPI)

Selain meluapkan kekecewaannya melalui teriakan dan caci maki, para suporter juga menyanyikan lagu-lagu yang menunjukkan rasa kekecewaan. Mereka tak terima tim kesayangannya kalah empat kali beruntun dalam empat laga terakhir yang dilalui.

"Kalah menang sudah biasa, kalah terus kebiasaan," ujar para suporter Persita secara lantang di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (18/8/2023).

Halaman:
1 2
      
