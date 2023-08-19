Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Aji Santoso Puji Kekompakan Pemain Persikabo 1973 Jelang Hadapi Madura United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |05:33 WIB
Aji Santoso Puji Kekompakan Pemain Persikabo 1973 Jelang Hadapi Madura United
Aji Santoso debut sebagai pelatih Persikabo 1973 di laga kontra Madura United (Foto: Persebaya)
A
A
A

CIKARANG – Aji Santoso akan menjalani debutnya sebagai pelatih Persikabo 1973 di laga kontra Madura United pada pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Meski baru ditunjuk sebagai juru taktik, Aji mengakui kalau para pemain Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973- memiliki kekompakan yang luar biasa.

Persikabo 1973 akan menjamu Madura United di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Sabtu (19/8/2023) 15.00 WIB. Tentu saja ini menjadi ujian berat bagi tim asal Bogor itu karena yang dilawan mereka ada sang pemuncak klasemen sementara Liga 1 saat ini.

Selain itu, ini menjadi ujian pertama untuk Aji yang baru ditunjuk sebagai juru formasi Persikabo 1973. Kendati demikian, pelatih asal Malang ini menikmati situasi ini tanpa merasa tertekan. Dirinya justru senang karena mendapat sambutan yang positif dan yakin dengan skuad Laskar Padjajaran.

“Alhamdulillah saya diterima dengan baik sekali dengan pemain dan manajemen. Saya lihat kekompakan pemain juga sangat luar biasa,” kata Aji dalam jumpa pers sebelum pertandingan kontra Madura United, Jumat (18/8/2023).

Lebih lanjut, Aji menjelaskan tidak akan melakukan perombakan yang signifikan dalam skuad Persikabo 1973. Mantan pelatih Persebaya Surabaya ini menegaskan bahwa timnya dalam kondisi siap jelang menghadapi Madura United.

“Saya memang baru di Persikabo, tapi kemarin sudah lakukan satu latihan dengan seluruh pemain dan tidak banyak yang saya ubah,” ujarnya.

