HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persita Tangerang Didemo Suporter, Christian Rontini Bilang Begini

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |02:45 WIB
Persita Tangerang Didemo Suporter, Christian Rontini Bilang Begini
PSS Sleman vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram)
A
A
A

TANGERANG - Persita Tangerang mengalami kekalahan keempat secara berturut-turut di Liga 1 2023-2024. Atas hasil mengecewakan itu, para suporter melakukan protes langsung kepada para pemain, pelatih, dan juga manajemen.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu menelan kekalahan pada pertandingan pekan ke-9 Liga 1 musim ini saat menjamu PSS Sleman. Tampil di kandang sendiri di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (18/8/2023) malam WIB, mereka kalah dengan skor 2-3.

Para suporter yang hadir di stadion kebanggannya itu langsung bereaksi dengan melakukan demo seusai laga tersebut. Mereka menyampaikan rasa kekecewaan dan aspirasi secara langsung di depan jajaran Persita.

"Hal ini (demo suporter) normal karena ya seperti inilah sepak bola. Saat anda menang dan berada di atas, mereka semua akan mencintaimu. Akan tetapi, saat kalah, terutama seperti kami yang kalah empat kali berturut-turut, tentunya mereka (suporter) berharap lebih banyak dari kami," ungkap Rontini di tengah demo suporter di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (18/8/2023).

"Saya menghargai reaksi (dari suporter) ini karena saya tahu mereka marah dan tentunya ingin melihat tim yang didukungnya sukses," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
