Borneo FC Raih Kemenangan Tandang Perdana di Liga 1 2023-2024, Peter Huistra Justru Tak Puas

BEKASI - Borneo FC meraih kemenangan tandang perdana mereka usai mengalahkan Bhayangkara Presisi Indonesia FC. Namun sang pelatih, Peter Huistra justru tak puas dengan permainan anak asuhnya.

Sebagaimana diketahui, Borneo FC sulit mencuri kemenangan dari kandang lawan di Liga 1 2023-2024. Sebelum menghadapi Bhayangkara FC, Borneo FC mencatat dua kali imbang dan satu kekalahan jika melakoni partai tandang.

Namun Pesut Etam -julukan Borneo FC- akhirnya bisa memutus rekor buruk di kandang lawan. Hasil itu didapat usai Borneo FC menang 2-0 atas Bhayangkara FC pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Adapun dua gol Borneo FC diborong Stefano Lilipaly (62’ dan 72’). Kendati demikian, sang pelatih, Peter Huistra justru tak puas dengan performa anak asuhnya.

“Sarat momen, di babak pertama kurang permainan kita, di babak pertama, kita tidak mau ambil resiko, permainan kami kurang baik,” kata Huistra pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Jumat (18/8/2023).

“Di babak kedua, kami mulai bermain, saya senang dengan situasi kami bisa ambil tiga poin, tapi saya tidak senang dengan performa, kami tapi inilah sepak bola, kami harus fokus,” ujarnya menambahkan.