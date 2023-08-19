Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persita Tangerang Terpuruk di Liga 1 2023-2024, Luis Edmundo Pasang Badan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |00:28 WIB
Persita Tangerang Terpuruk di Liga 1 2023-2024, Luis Edmundo Pasang Badan
Persita Tangerang vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram PSS Sleman)
A
A
A

TANGERANG - Luis Edmundo Duran pasang badan atas hasil buruk Persita Tangerang di beberapa laga terakhir Liga 1 2023-2024. Sang pelatih mengatakan dirinya jadi sosok yang harus disalahkan atas hasil negatif timnya pada beberapa laga terakhir.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu menelan kekalahan dalam empat pertandingan terakhir yang dilakoni. Terbaru, Persita kalah 2-3 dari PSS Sleman pada laga pekan ke-9 Liga 1 2023/2024 yang digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Para suporter yang geram dengan hasil buruk dalam empat laga terakhir itu langsung melakukan demo seusai berakhirnya laga. Mereka bertemu langsung dengan para pemain dan juga pelatih untuk menyuarakan kekecewaannya.

"Kalau siapa yang salah, tentu saya sebagai kepala pelatih yang bertanggung jawab. Semua pemain yang bermain di lapangan, mereka bermain karena saya yang pasang. Jadi, saya yang tanggung jawab penuh," tutur Duran dalam konferensi pers seusai laga, Jumat (18/8/2023).

Sempat tertinggal 0-2 terlebih dahulu pada babak pertama, Persita sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sebelum akhirnya PSS kembali membalikkan keadaan menjadi 3-2 melalui gol yang dicetak Riki Dwi Saputro (71').

