Jelang Almeria vs Real Madrid, Carlo Ancelotti Belum Berikan Kepa Arrizabala Main

ALMERIA - Kiper baru Real Madrid, Kepa Arrizabalaga tampaknya harus menunggu laga debutnya bersama Los Blancos. Sebab dalam laga terdekat Madrid, yakni melawan Almeria di pekan kedua Liga Spanyol 2023-2024, pelatih Carlo Ancelotti masih akan memainkan Andriy Lunin.

Seperti yang diketahui, Kepa adalah kiper yang dipinjam Los Blancos dari Chelsea untuk satu musim. Itu menyusul kiper utama Madrid, Thibaut Courtois mengalami cedera ACL dan diperkirakan absen sampai akhir musim.

Melihat kondisi itu, banyak yang mengira Kepa akan langsung dimainkan. Namun, Ancelotti mengatakan posisi penjaga gawang timnya akan dihuni Andriy Lunin untuk melawan Almeria. Alasannya, Kepa masih butuh waktu sebelum mendapatkan debut bersama Real Madrid.

“Dia (Kepa) beradaptasi dengan baik, tapi besok kami akan melanjutkan dengan Lunin,” tegas Ancelotti dilansir dari Football Espana, Sabtu (19/8/2023).

Pelatih asal Italia itu mengatakan Kepa dan Lunin sebenarnya adalah dua sosok kiper berkualitas di timnya saat ini. Namun, pengalaman saja yang membedakan kedua.