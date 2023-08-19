Prediksi Skor Liverpool vs Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024: Rebut 3 Poin Perdana dengan Mudah The Reds?

PREDIKSI skor Liverpool vs Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas Okezone. Sesuai jadwal, laga big match pekan kedua Liga Inggris 2023-2024 ini bakal digelar di Anfield, pada Sabtu (19/8/2023) pukul 21.00 WIB.

The Reds -julukan Liverpool- saat ini berada di posisi ke-12 pada klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Posisi ini didapat pasukan Jurgen Klopp tersebut setelah bermain imbang 1-1 melawan Chelsea pada minggu lalu di pekan pertama.

Sementara itu, Bournemouth saat ini berada di posisi ke-10 klasemen sementara dan tampil cukup impresif sejak pergantian tahun. Di laga sebelumnya, The Cherries ditahan imbang 1-1 oleh West Ham United.

Berhubung Liverpool dan Bournemouth sama-sama meraih hasil imbang 1-1 di pekan pembuka, kedua tim diprediksi akan tampil habis-habisan demi merebut tiga poin malam ini. The Reds punya kepentingan lebih karena bermain di markasnya sendiri sehingga wajib mendapat tiga poin perdana.

Terlebih, Liverpool kalah start dari Manchester City, Manchester United, dan Arsenal yang notabene trio calon juara yang sukses menang di partai pembuka. Di sisi lain, jika Bournemouth kalah dari Liverpool, The Cherries bisa terjerembab ke papan bawah, bahkan berpotensi masuk zona degradasi.

Secara rekor head to head, Liverpool sukses menang 4 kali dalam 5 pertemuan terakhir kontra Bournemouth. Namun, The Reds harus menerima kekalahan di laga terakhirnya dari Bournemouth dengan skor tipis 0-1 di putaran kedua Liga Inggris 2022-2023.