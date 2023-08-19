3 Pekan Beruntun Absen Bela Ipswich Town di Liga 2 Inggris 2023-2024, saatnya Elkan Baggott Pindah Klub?

SUDAH 3 pekan beruntun pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Elkan Baggott absen membela Ipswich Town di Liga 2 Inggris 2023-2024. Tentunya hal tersebut bukan kabar baik. Melihat itu semua, apakah sekarang waktu yang tepat bagi Elkan Baggott untuk pindah klub?

Pencinta sepakbola Tanah Air awalnya gembira ketika melihat ada nama Elkan Baggott dalam daftar skuad Ipswich Town untuk Liga 2 Inggris 2023-2024. Penampilan manis Elkan saat di pramusim tampaknya membuat tim tersebut mendaftarkan nama bek skuad Garuda itu untuk bermain di Divisi Championships.

Akan tetapi, ketika Liga 2 Inggris 2023-2024 dimulai pada 6 Agustus 2023 lalu, nama Elkan Baggott tak pernah ada. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna tak pernah membawa Elkan Baggott.

Pada pekan pertama, Elkan absen saat Ipswich Town menang 2-1 atas Sunderland. Lalu di pekan kedua saat Ipswich Town menang 2-0 atas Stoke City, lagi-lagi bek berusia 20 tahun itu tidak dibawa ke pertandingan.

Kabar terbaru, Elkan Baggott lagi-lagi tidak diangkut McKenna saat Ipswich Town melawan Queen Park Rangers (QPR) di pekan ketiga Liga 2 Inggris 2023-2024, pada hari ini, Sabtu (19/8/2023) pukul 21.00 WIB. Elkan tampaknya kesulitan menembus skuad utama Ipswich Town.

Dari sisi McKenna sejatinya tidak salah. Sebab nyatanya dengan skuadnya sekarang, Ipswich Town berhasil di puncak klasemen sementara Liga 2 Inggris 2023-2024. Sejauh ini hanya Ipswich Town dan Leicester City yang mampu melibas dua laga awal dengan kemenangan.