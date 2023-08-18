Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2023: Shin Tae-yong Akui Gol Penalti Malaysia Bikin Permainan Timnas Indonesia U-23 Berubah

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |23:38 WIB
Piala AFF U-23 2023: Shin Tae-yong Akui Gol Penalti Malaysia Bikin Permainan Timnas Indonesia U-23 Berubah
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menyoroti momen penalti Malaysia U-23 yang menurutnya bukanlah sebuah pelanggaran. Ia pun mengakui gol penalti Harimau Muda membuat permainan Garuda Muda berubah.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-23 menghadapi Malaysia U-23 di laga pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023. Laga tersebut digelar di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 tampil menekan di babak pertama. Hasilnya, Ramadhan Sananta mampu membawa Skuad Garuda Muda unggul lebih dulu atas Malaysia U-23 di menit ke-28.

Sayangnya, penampilan tim asuhan Shin Tae-yong menurun di babak kedua. Malaysia U-23 mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk membalikkan keadaan. Harimau Malaya Muda mampu comeback 2-1 atas Timnas Indonesia U-23. Dua gol Malaysia U-23 dicetak oleh gelandang mereka, Fergus Tierney.

Gol pertama Malaysia U-23 terjadi melalui situasi penalti. Kadek Arel dianggap melanggar Fergus Tierney di kotak terlarang. Seusai pertandingan, Shin Tae-yong menyebut bahwa momen itu sejatinya bukan pelanggaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650983/timnas-garuda-muda-siap-terbang-tinggi-di-sea-games-2025-eksklusif-hanya-di-rcti-jml.webp
Timnas Garuda Muda Siap Terbang Tinggi di SEA Games 2025! Eksklusif Hanya di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/30/gelandang_timnas_indonesia_joey_pelupessy_foto.jpg
Rumor Joey Pelupessy ke Persib Makin Panas! Netizen Bandung Banjiri Instagram sang Pemain
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement