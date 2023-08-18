Piala AFF U-23 2023: Shin Tae-yong Akui Gol Penalti Malaysia Bikin Permainan Timnas Indonesia U-23 Berubah

RAYONG – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menyoroti momen penalti Malaysia U-23 yang menurutnya bukanlah sebuah pelanggaran. Ia pun mengakui gol penalti Harimau Muda membuat permainan Garuda Muda berubah.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-23 menghadapi Malaysia U-23 di laga pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023. Laga tersebut digelar di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 tampil menekan di babak pertama. Hasilnya, Ramadhan Sananta mampu membawa Skuad Garuda Muda unggul lebih dulu atas Malaysia U-23 di menit ke-28.

Sayangnya, penampilan tim asuhan Shin Tae-yong menurun di babak kedua. Malaysia U-23 mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk membalikkan keadaan. Harimau Malaya Muda mampu comeback 2-1 atas Timnas Indonesia U-23. Dua gol Malaysia U-23 dicetak oleh gelandang mereka, Fergus Tierney.

Gol pertama Malaysia U-23 terjadi melalui situasi penalti. Kadek Arel dianggap melanggar Fergus Tierney di kotak terlarang. Seusai pertandingan, Shin Tae-yong menyebut bahwa momen itu sejatinya bukan pelanggaran.