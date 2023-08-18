Timnas Indonesia U-23 Dikalahkan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Bagas Kaffa: Kami Akan Evaluasi

Bagas Kaffa saat Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: FA Malaysia)

RAYONG – Timnas Indonesia U-23 kalah tipis 1-2 dari Malaysia U-23 di laga perdana Grup B Piala AFF U-23 2023. Usai pertandingan, bek sayap kanan Timnas Indonesia U-23, Bagas Kaffa, mengklaim timnya akan segera melakukan evaluasi atas hasil buruk kali ini.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste di Piala AFF U-23 2023. Laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia digelar di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 tampil menekan di babak pertama. Hasilnya, Ramadhan Sananta mampu membawa Skuad Garuda Muda unggul lebih dulu atas Malaysia U-23 di menit ke-28.

Sayangnya, penampilan tim asuhan Shin Tae-yong menurun di babak kedua. Malaysia U-23 mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk membalikkan keadaan. Harimau Malaya Muda mampu comeback 2-1 atas Timnas Indonesia U-23. Dua gol Malaysia U-23 dicetak oleh gelandang mereka, Fergus Tierney.

Seusai pertandingan, bek sayap Timnas Indonesia U-23, Amiruddin Bagas Kaffa, mengakui laga tersebut berjalan sulit. Lebih lanjut, pemain berusia 21 tahun itu ingin timnya mengevaluasi performa dan fokus ke laga selanjutnya.

“Ini bukanlah hasil yang kami inginkan. Kami harus terus berjuang dan fokus ke laga selanjutnya,” ujar Bagas dikutip dari laman Twitter AFF Presse, Jumat (18/8/2023).