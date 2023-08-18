Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyebab Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 PR Lama Garuda Muda

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |23:13 WIB
5 Penyebab Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 PR Lama Garuda Muda
Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
RAYONG - Timnas Indonesia U-23 harus mengakui keunggulan Malaysia U-23 di laga pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023. Bermain di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, Jumat (18/8/2023), Garuda Muda kalah tipis 2-1.

Timnas Indonesia U-23 sebenarnya tampil cukup baik di awal pertandingan. Pasukan Shin Tae-yong bahkan unggul lebih dulu lewat aksi Ramadhan Sananta di babak pertama.

Namun, Malaysia U-23 memberikan kejutan dengan berbalik memimpin hingga berhasil meraih kemenangan. Kira-kira, apa saja penyebab kekalahan Timnas Indonesia U-23 di laga kali ini? berikut ulasannya

5. Deadlock Lini Tengah


Situasi ini dinilai menjadi salah satu alasan dibalik kekalahan Timnas Indonesia U-23 atas Malaysia U-23. Mentoknya permainan di lini tengah membuat para pemain Indonesia sulit melakukan transisi permainan dengan baik.

Situasi sebaliknya justru ditunjukkan kubu lawan di awal babak kedua. Terbukti, Harimau Muda berhasil memberikan ancaman hingga membalikkan keadaan lewat brace pemain keturunan mereka, Fergus Tierney.

4. Kualitas Pemain Pengganti


Perbedaan kualitas pemain yang masuk sebagai pengganti juga dinilai jadi salah satu faktor dari kekalahan Timnas Indonesia U-23 atas Malaysia U-23. Hanya Alfendra Dewangga yang bermain cukup baik meski memulai laga dari bangku cadangan.

Sementara Muhammad Ragil yang menggantikan Irfan Jauhari di lini depan cenderung belum bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Beberapa Ragil kehilangan momen untuk menciptakan peluang.

