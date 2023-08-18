Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Top Skor Piala AFF U-23 2023: Pemain Naturalisasi Malaysia Fergus Tierney Pimpin Daftar Sementara

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |22:34 WIB
Daftar Top Skor Piala AFF U-23 2023: Pemain Naturalisasi Malaysia Fergus Tierney Pimpin Daftar Sementara
Pemain naturalisasi Timnas Malaysia U-23 mencetak brace ke gawang Indonesia di laga perdana Grup B Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram FA Malaysia)
A
A
A

RAYONG - Berikut adalah daftar top skor Piala AFF U-23 2023. Pemain naturalisasi Malaysia, Fergus Tierney memimpin daftar sementara bersama pemain Kamboja, Sor Rotana.

Nama-nama tadi sukses mencetak brace (dua gol) di laga pembuka fase grup Piala AFF U-23 2023. Rotana mencetak dua gol saat Kamboja U-20 menang telak 5-0 atas Brunei Darussalam di laga pembuka Grup A.

Hal serupa juga dilakukan Fergus Tierney bersama Timnas Malaysia U-20. Menghadapi Timnas Indonesia U-20 di pertandingan pertama Grup B, Harimau Muda yang sempat tertinggal berhasil menang tipis 2-1.

Pertandingan Timnas Indonesia U-20 vs Malaysia U-20 di laga perdana Grup B berlangsung cukup sengit. Garuda Muda memimpin lebih dulu lewat aksi Ramadhan Sananta di babak pertama.

Unggul satu gol membuat pasukan Shin Tae-yong tampil percaya diri. Akan tetapi, situasi berubah saat pertandingan memasuki babak kedua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650839/sarinah-bangga-ikut-kolaborasi-peluncuran-jersey-tim-indonesia-untuk-sea-games-2025-okp.webp
Sarinah Bangga Ikut Kolaborasi Peluncuran Jersey Tim Indonesia untuk SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/02/wakil_ketua_umum_pp_pbsi_taufik_hidayat.jpg
Atlet Non-Pelatnas PBSI Lebih Gacor, Taufik Hidayat Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement