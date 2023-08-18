Daftar Top Skor Piala AFF U-23 2023: Pemain Naturalisasi Malaysia Fergus Tierney Pimpin Daftar Sementara

Pemain naturalisasi Timnas Malaysia U-23 mencetak brace ke gawang Indonesia di laga perdana Grup B Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram FA Malaysia)

RAYONG - Berikut adalah daftar top skor Piala AFF U-23 2023. Pemain naturalisasi Malaysia, Fergus Tierney memimpin daftar sementara bersama pemain Kamboja, Sor Rotana.

Nama-nama tadi sukses mencetak brace (dua gol) di laga pembuka fase grup Piala AFF U-23 2023. Rotana mencetak dua gol saat Kamboja U-20 menang telak 5-0 atas Brunei Darussalam di laga pembuka Grup A.

Hal serupa juga dilakukan Fergus Tierney bersama Timnas Malaysia U-20. Menghadapi Timnas Indonesia U-20 di pertandingan pertama Grup B, Harimau Muda yang sempat tertinggal berhasil menang tipis 2-1.

Pertandingan Timnas Indonesia U-20 vs Malaysia U-20 di laga perdana Grup B berlangsung cukup sengit. Garuda Muda memimpin lebih dulu lewat aksi Ramadhan Sananta di babak pertama.

Unggul satu gol membuat pasukan Shin Tae-yong tampil percaya diri. Akan tetapi, situasi berubah saat pertandingan memasuki babak kedua.