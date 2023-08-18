Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Grup B Piala AFF U-23 2023 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia U-23 Paling Buncit, Malaysia U-23 Pemuncak

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |22:09 WIB
Klasemen Grup B Piala AFF U-23 2023 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia U-23 Paling Buncit, Malaysia U-23 Pemuncak
Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN Grup B Piala AFF U-23 2023 di matchday pertama akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-23 berada di posisi paling buncit di Grup B selagi Timnas Malaysia U-23 menjadi pemuncak klasemen.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – memulai petualangannya di Piala AFF U-23 2023 pada Jumat (18/8/2023) malam WIB. Tergabung dalam Grup B, Timnas Indonesia U-23 bersaing dengan Malaysia dan Timor Leste.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23

Malaysia menjadi lawan pertama dan kemenangan atas tim ini sangat vital untuk lolos ke semifinal. Sebab, hanya juara grup yang dipastikan lolos secara otomatis.

Runner-up masih bisa lolos namun hanya jika menjadi yang terbaik di antara tiga grup yang ada. Oleh karena itu, skuad asuhan Shin Tae-yong bertekad untuk meraih kemenangan atas Malaysia.

Itu berawal dengan manis untuk Garuda Muda. Menguasai permainan sejak awal, Ramadhan Sananta membawa Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 pada menit ke-28.

Namun demikian, Malaysia merespons dengan memasukkan Fergus Tierney dari bangku cadangan. Pada menit ke-54, mereka mendapatkan penalti yang sukses ditunaikan dengan baik oleh Tierney.

Halaman:
1 2
      
