Klasemen Grup B Piala AFF U-23 2023 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia U-23 Paling Buncit, Malaysia U-23 Pemuncak

KLASEMEN Grup B Piala AFF U-23 2023 di matchday pertama akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-23 berada di posisi paling buncit di Grup B selagi Timnas Malaysia U-23 menjadi pemuncak klasemen.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – memulai petualangannya di Piala AFF U-23 2023 pada Jumat (18/8/2023) malam WIB. Tergabung dalam Grup B, Timnas Indonesia U-23 bersaing dengan Malaysia dan Timor Leste.

Malaysia menjadi lawan pertama dan kemenangan atas tim ini sangat vital untuk lolos ke semifinal. Sebab, hanya juara grup yang dipastikan lolos secara otomatis.

Runner-up masih bisa lolos namun hanya jika menjadi yang terbaik di antara tiga grup yang ada. Oleh karena itu, skuad asuhan Shin Tae-yong bertekad untuk meraih kemenangan atas Malaysia.

Itu berawal dengan manis untuk Garuda Muda. Menguasai permainan sejak awal, Ramadhan Sananta membawa Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 pada menit ke-28.

Namun demikian, Malaysia merespons dengan memasukkan Fergus Tierney dari bangku cadangan. Pada menit ke-54, mereka mendapatkan penalti yang sukses ditunaikan dengan baik oleh Tierney.