Hasil Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Kebobolan 2 Gol, Timnas Malaysia U-23 Berbalik Unggul 2-1

HASIL Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 akan dibahas di sini. Pertandingan ini digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 membuka skor lebih dulu pada menit ke-28 melalui Ramadhan Sananta. Namun, Timnas Malaysia U-23 sukses menyamakan skor pada menit ke-54 melalui sebuah eksekusi penalti.

Fergus Tierney maju sebagai eksekutor dan sukses menaklukkan Ernando Ari. Hanya beberapa menit berselang, Fergus Tierney kembali mencetak gol dan membalikkan skor menjadi 2-1.