KMSK Deinze Tak Lepas Marselino Ferdinan ke Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott Absen di Laga QPR vs Ipswich Town

KMSK Deinze tak lepas Marselino Ferdinan ke Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott absen di laga QPR vs Ipswich Town. Kabar ini diungkap oleh akun Instagram, @futboll.indonesia.

Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Marselino Ferdinan akan dipanggil untuk Timnas Indonesia U-23 yang sedang berlaga di Piala AFF U-23 2023. Hal ini menyusul kepada pencoretan Titan Agung dan Komang Teguh dari skuad.

Keduanya masih berada dalam sanksi AFC imbas dari kerusuhan di final SEA Games 2023 kontra Thailand. Alhasil, Garuda Muda -- julukan Timnas Indonesia U-23 -- pun perlu melalui Piala AFF U-23 2023 dengan 21 pemain saja.

Namun demikian, Marselino Ferdinan tidak akan memperkuat Timnas Indonesia U-23. KMSK Deinze sudah memulai kiprahnya di Liga 2 Belgia 2023-2024.

Mereka sudah tampil sekali dan kalah dengan skor 1-3 dari Patro Eisden pada 13 Agustus 2023 lalu. Oleh karena itu, kehadiran Marselino Ferdinan masih dibutuhkan oleh klub Belgia tersebut.