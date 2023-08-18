Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala AFF U-23 2023: Ramadhan Sananta Bawa Timnas Indonesia U-23 Unggul 1-0 Atas Timnas Malaysia U-23!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |20:33 WIB
Ramadhan Sananta bawa Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 atas Timnas Malaysia U-23
Ramadhan Sananta bawa Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 atas Timnas Malaysia U-23 (Foto: PSSI)
HASIL Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 akan dibahas di sini. Laga ini berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Garuda Muda -- julukan Timnas Indonesia -- tampil dalam kondisi yang tidak ideal. Selain persiapan yang kurang, pelatih Shin Tae-yong juga kehilangan Titan Agung dan Komang Teguh yang masih dalam sanksi AFC.

Kebuntuan terpecahkan pada menit ke-29 untuk Indonesia. Ramadhan Sananta merangsek sendirian setelah mendapatkan umpan terobosan. Setelah menang satu lawan satu kontra bek Malaysia, Sananta sukses membuka skor untuk Garuda Muda. Indonesia unggul 1-0.

