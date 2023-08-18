Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Kecewa Berat Komang Teguh dan Titan Agung Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:37 WIB
Shin Tae-yong Kecewa Berat Komang Teguh dan Titan Agung Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023
Shin Tae-yong kecewa dua pemain Timnas Indonesia U-23 batal tampil di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
SHIN Tae-yong kecewa berat Komang Teguh dan Titan Agung dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023. Kehilangan dua pemain itu tentunya menjadi kerugian besar bagi Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23.

Dua pemain Timnas Indonesia U-23 itu memang mendapatkan sanksi larangan bertanding enam pertandingan. Hal ini merupakan imbas dari kejadian di final SEA Games 2023.

Titan Agung

Namun, kedua pemain tersebut tetap dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023. Sebelumnya, PSSI telah menerima putusan itu pada 12 Juli 2023. Sehari kemudian, PSSI langsung berkomunikasi dengan AFC lewat email untuk menanyakan kepastian jika sanksi tersebut hanya berlaku di friendly match.

Lebih lanjut, PSSI menanyakan AFC apakah AFF masuk ke kategori friendly match, sebab berdasarkan AFC disciplinary code ada perbedaan antara friendly international match dan international tournament. AFC dalam balasannya pada 15 Agustus bahwa AFF termasuk kategori friendly match. Dengan demikian, Komang dan Titan tidak bisa tampil di Piala AFF U-23 2023.

Shin Tae-yong pun mengutarakan kekecewaan mendalamnya melalui Instagram pribadinya. Sang pelatih asal Korea Selatan menjelaskan kronologi singkat terkait situasi tersebut.

“Jujur, perasaan saya tidak begitu baik karena pemanggilan pemain sangat sulit kemarin. Memanggil Komang dan Titan juga sebenarnya sangat susah,” ujar STY melalui laman Instagram pribadi @shintaeyong7777, Jumat (18/8/2023).

