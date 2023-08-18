Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Bintang Timnas Indonesia yang Segera Menikah pada 2023, Ada Pratama Arhan yang Siap Lepas Masa Lajang di Jepang!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:04 WIB
2 Bintang Timnas Indonesia yang Segera Menikah pada 2023, Ada Pratama Arhan yang Siap Lepas Masa Lajang di Jepang!
Pratama Arhan dan Egy Maulana Vikri dikabarkan akan segera menikah. (Foto: PSSI)
2 bintang Timnas Indonesia yang bakal menikah pada 2023 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya adalah Pratama Arhan.

Ya, kisah asmara para pesepakbola bintang Indonesia tak kalah menarik dibahas. Apalagi, beberapa nama diketahui akan melangkah ke jenjang yang lebih serius karena berencana menikahi sang pujaan hati.

Tentunya, pernikahan itu akan digelar kala agenda pertandingan Timnas Indonesia tak sedang berlangsung. Diketahui, Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan hagenda-agenda besar tahun ini.

Terdekat, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023. Laga itu akan dihelat pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Kemudian, skuad asuhan Shin Tae-yong dihadapkan pada agenda Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam. Laga itu akan digelar pada pada 12 dan 17 Oktober 2023.

Pernikahan yang akan dijalani sejumlah bintang Timnas Indonesia pun diharapkan bisa memantik motivasi lebih dari mereka. Sebab, hati mereka tentunya tengah bersukacita.

Lalu, siapa saja pesepakbola tersebut? Berikut 2 bintang Timnas Indonesia yang bakal menikah pada 2023.

2. Egy Maulana Vikri

Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza

Salah satu bintang Timnas Indonesia yang bakal menikah pada 2023 adalah Egy Maulana Vikri. Dia dikabarkan akan menikah dengan putri almarhum ustad Jefri Al-Bukhori, Adiba Khanza.

Kabar itu awalnya diembuskan oleh sang calon mertua, Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh sang desainer, Ivan Gunawan. Menurut pria yang disapa Igun itu, kabarnya Egy akan menikahi Adiba pada Desember 2023.

“Rahasia dong, dia yang mau nikah masa gue bocorin. Jadi, insya Allah Desember Umi mau nikahin anaknya,” kata Ivan Gunawan.

Egy memang sudah cukup lama menjalin asmara dengan Adiba. Sebelum bergabung bersama Dewa United, keduanya sempat menjalani hubungan jarak jauh.

Long distance relationship (LDR) harus keduanya jalani kala Egy berkarier di Eropa. Ya, Egy sempat berpetualang bersama klub Polandia, Lechia Gdansk, dan klub Slovakia, FK Senica serta FC ViOn Zlate Moravce.

