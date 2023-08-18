Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Grup C Piala AFF U-23 2023 di Matchday Pertama: Timnas Filipina U-23 di Puncak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:34 WIB
Klasemen Grup C Piala AFF U-23 2023 di Matchday Pertama: Timnas Filipina U-23 di Puncak!
Timnas Filipina U-23 tengah puncaki klasemen sementara Grup C Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@philfootballfederation)
KLASEMEN Grup C Piala AFF U-23 2023 di matchday pertama akan diulas dalam artikel ini. Timnas Filipina U-23 pun kini menempati puncak klasemen sementara Grup C Piala AFF U-23 2023.

Ya, laga di Grup C Piala AFF U-23 2023 sudah mulai digelar hari ini. Grup C sendiri diketahui hanya dihuni 3 tim, yakni Laos, Filipina, dan Vietnam.

Timnas Filipina U-23 vs Timnas Laos U-23

Hari ini, Jumat (18/8/2023), ada duel Timnas Filipina U-23 vs Laos U-23 yang berlangsung di Chonburi Stadium, Thailand, pada pukul 16.30 WIB. Duel sengit pun tersaji dalam laga itu.

Timnas Filipina U-23 sendiri harus bermain dengan 10 orang saja sejak menit ke-77. Pasalnya, bek mereka, yakni Jaime Rosquillo, dikartu merah wasit.

Kondisi ini membuat Timnas Filipina U-23 akhirnya gagal menang. Mereka ditahan imbang Laos U-23 dengan skor 2-2.

Dua gol Timnas Filipina U-23 sendiri dalam laga ini dicetak oleh Selwyn Mamon (23’) dan Dennis Salazar Chung (90+2’). Sementara gol Laos U-23, ini tercipta lewat aksi Khamsa Phimmasone (39’) dan juga Souphan Khambaion (90’).

